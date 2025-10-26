El Mundo

Dos hombres detenidos en Francia por el robo de joyas en el Louvre

Ambos fueron puestos bajo custodia policial por robo en banda organizada y asociación criminal

Por AFP
La gente hace cola en el patio de la pirámide del Louvre momentos antes del anuncio de que el museo permanecerá cerrado por segundo día consecutivo después de que los ladrones robaran las joyas de la corona del museo en París un día antes, en París el 20 de octubre de 2025.
Las ocho joyas de la corona de Francia, robadas en el Louvre, tienen un valor estimado en más de $100 millones. (JULIEN DE ROSA/AFP)







