Dos aviones chocan en aeropuerto de Nueva York

Dos aviones chocaron en el aeropuerto de LaGuardia de Nueva York en medio de problemas con los controladores aéreos. Esto es lo que se sabe.

Por Yucsiany Salazar y AFP
Tras el choque, ambos aviones regresaron a la puerta de embarque y los pasajeros desembarcaron con normalidad.
Tras el choque, ambos aviones regresaron a la puerta de embarque y los pasajeros desembarcaron con normalidad. (Foto tomada de X. /Foto tomada de X.)







