Dos aviones chocan en aeropuerto de Nueva York

Tras el choque, ambos aviones regresaron a la puerta de embarque y los pasajeros desembarcaron con normalidad.

Dos aviones chocaron en la calle de rodaje del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, Estados Unidos.

Se trató de dos vuelos comerciales de United Airlines: uno de ellos, procedente de Chicago, estaba girando hacia su puerta de llegada cuando hizo contacto con la cola de otro avión que permanecía detenido en la calle de rodaje, a la espera de despegar rumbo a Houston.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas y los dos aviones involucrados regresaron a la puerta de embarque para que los pasajeros desembarcaran con normalidad.

Según informaron medios internacionales, el incidente ocurrió en momentos en que el aeropuerto enfrentaba escasez de controladores aéreos debido al cierre del Gobierno federal en Estados Unidos.

Desde el 1.° de octubre, gran mayoría de los empleados federales (aproximadamente 900.000) están en paro técnico, no despedidos pero sin goce de sueldo, debido al shutdown, el cierre del gobierno por la falta de acuerdo entre los republicanos de Donald Trump y la oposición demócrata sobre el presupuesto estadounidense.

A menos que sean despedidos, su situación debería regularizarse al final de este “cierre”.

Es el primer cierre o shutdown desde el que ocurrió en 2019, el más largo en la historia (35 días).