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Donald Trump advierte a Europa que Estados Unidos podría dejar de defenderlos por falta de apoyo en crisis con Irán

Donald Trump critica a países europeos por su falta de apoyo en la crisis del estrecho de Ormuz y advierte que Estados Unidos podría replantear su respaldo en defensa

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Por Europa Press
Donald Trump en la Casa Blanca.
Donald Trump pide a los países afectados que compren petróleo estadounidense o vayan a Ormuz y lo tomen (JIM WATSON/AFP)







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