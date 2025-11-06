El Mundo

Detienen en Londres a un británico por presunto vínculo con Hamás

Un británico fue arrestado en Londres por presuntos vínculos con Hamás y el traslado de armas a Austria para planear ataques contra sitios judíos en Europa.

EscucharEscuchar
Por AFP
Heathrow cerrado por incendio – Imagen aérea del aeropuerto de Heathrow el 21 de marzo de 2025, donde los aviones permanecen en tierra después del cierre de 24 horas debido a un incendio en una subestación eléctrica en Hayes, al oeste de Londres.
El británico, de 39 años, fue arrestado el lunes como parte de la investigación. (STR/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BritánicoHamás
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.