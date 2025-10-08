El Mundo

Detienen a sospechoso del ‘peor incendio que Los Ángeles ha visto’: ¿Quién es y qué sigue ahora?

Jonathan Rinderknecht, de 29 años, fue arrestado por provocar el incendio en Pacific Palisades, California, que dejó 12 muertos y miles de casas destruidas.

Por AFP
Esta foto sin fecha, distribuida por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, muestra a Jonathan Rinderknecht, de 29 años, tras su arresto por las autoridades federales en Florida. Las autoridades que investigan uno de los incendios mortales que arrasaron Los Ángeles en enero informaron el 8 de octubre de 2025 que habían arrestado a Jonathan Rinderknecht, quien creen que inició el incendio deliberadamente.
