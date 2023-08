Detienen a mujer que amenazó de muerte a jueza del caso contra Donald Trump

Houston. Una mujer que profirió amenazas de muerte en contra de la jueza afroamericana que llevará a cabo el juicio sobre la acusación contra el expresidente Donald Trump por conspirar para revertir el resultado de las elecciones de 2020 en Estados Unidos, fue arrestada este miércoles, de acuerdo a documentos oficiales.

El pasado 5 de agosto, Abigail Jo Shry, de 43 años y residente en Alvin, Texas, en el sur del país, dejó un mensaje telefónico en las oficinas de la jueza federal Tanya Chutkan en Washington DC. En dicho mensaje, la denuncia presentada por un agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) detalla que Shry refirió a la jueza como una “estúpida esclava negra”.

Además, en el mensaje, Abigail Jo Shry expresó: “Estás en nuestra mira, queremos matarte”. Según el documento presentado ante un tribunal federal del distrito sur de Texas, donde se llevará a cabo su procesamiento, la acusada continuó sus amenazas al decir: “Si Trump no sale elegido en el 2024, iremos a matarte, así que anda con cuidado”. También apuntó que la familia de la jueza Chutkan era otro de los objetivos.

A pesar de las acusaciones en su contra, Donald Trump continúa luchando por llegar a la presidencia. (JOSEPH PREZIOSO/AFP)

Durante su llamada, Jo Shry también amenazó con la muerte a cualquier persona que persiguiera a Trump, mencionando específicamente a la legisladora demócrata afroamericana por Texas, Sheila Jackson Lee, de acuerdo con los documentos presentados.

La mujer fue detenida y este miércoles, un juez ordenó que quede bajo arresto para su comparecencia ante los tribunales.

El expresidente Trump, de 77 años, es actualmente el republicano con mayor proyección para ser seleccionado por su partido como candidato para un segundo mandato en la Casa Blanca en las elecciones de 2024. Sin embargo, enfrenta cuatro cargos legales en su contra.

La jueza federal Chutkan, de 61 años, fue asignada de manera aleatoria para supervisar el histórico juicio del cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos, acusado de conspirar para revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las cuales el demócrata Joe Biden resultó ganador y ahora busca su reelección.

Hace dos años, Chutkan rechazó una demanda presentada por Trump en la que afirmaba que, en calidad de presidente, no estaba obligado a proporcionar documentos a un comité del Congreso que investigaba el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores en 2021. En su respuesta, la jueza afirmó que “los presidentes no son monarcas” y que Trump ya no ocupaba el cargo.

Donald Trump enfrentará cuatro procesos judiciales en su intento por llegar a la Casa Blanca

Los juicios relacionados con el asalto al Capitolio fueron llevados a cabo en Washington, y Chutkan, quien presidió cerca de treinta de estos casos, dictaminó algunas de las sentencias más severas para los seguidores de Trump involucrados en los incidentes.

Nacida en Jamaica, esta jueza fue designada por el expresidente demócrata Barack Obama y obtuvo la confirmación unánime del Senado en junio de 2014.