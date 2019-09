“Ya no doy más, no tengo cómo alimentarlos así que lo mejor es llevarlos a la cordillera para que mueran allá”, señaló el ganadero con los ojos al borde las lágrimas. Estay espera que en la cordillera, sin agua ni pasturas, su agonía sea más corta. Mientras hablaba, el ternero murió y la vaca, cuyo esqueleto se marcaba debajo de su cuero, no pudo mantenerse en pie ni con la ayuda de dos personas.