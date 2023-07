Contaminación y calor extremo, letal combinación para respirar en Texas

Texas. Cuando las altas temperaturas que azotan Houston en los últimos días se combinan con la contaminación ambiental habitual, Erandi Treviño, directora de la Coalición de Comunidades para un Puerto Saludable (HPCC, por sus siglas en inglés), lo experimenta en su nariz y piel. Esta mezcla genera el llamado “ozono al ras de suelo”, perjudicial para la salud.

La ola de calor que afecta al sur de Estados Unidos se ha prolongado durante dos semanas, con sensaciones térmicas superiores a los 40°C. Al menos 13 personas perdieron la vida en los últimos días debido a las altas temperaturas.

En la ciudad de Houston, ubicada en el estado sureño de Texas, operan cuatro refinerías, una de las más grandes del país.

“En años anteriores, una emergencia de calor solía durar solo dos, tres o, como máximo, cuatro días. Lo que hace diferente este año es que desde el 14 de junio hemos experimentado un calor excesivo, lo que significa que el índice de calor alcanzó los 108°F (42°C) o más. En los últimos 20 años, nunca había visto que se extendiera más allá de una semana”, explica Porfirio Villarreal, portavoz del Departamento de Salud de Houston, en declaraciones a la AFP.

Según este funcionario, entre 4 y 10 personas mueren anualmente en esta ciudad de 2,3 millones de habitantes debido a enfermedades relacionadas con el exceso de calor.

Un total de 120 millones de personas viven en lugares donde hay aire nocivo. (BRANDON BELL/Getty Images via AFP)

Erandi Treviño, de 31 años, es directora de la Coalición (HPCC, por sus siglas en inglés), una organización que agrupa a entidades protectoras del medio ambiente y la salud en Houston. Ella vive cerca de un estacionamiento de camiones de carga, cuyas emisiones de gases ingresan a su casa y jardín. Además, participa en EcoMadres y Moms Clean Air Force, grupos de madres que trabajan por el medio ambiente en sus comunidades.

A menos de 10 km se encuentra el canal navegable del puerto de Houston, donde se concentra una importante actividad industrial y petroquímica del país. La combinación de calor y contaminación afecta gravemente su salud.

“Definitivamente está afectando mi salud. No hay duda al respecto. Soy particularmente sensible al ozono (al ras de suelo). Puedo percibir cuando hay un día de alto nivel de ozono antes de que se anuncie oficialmente porque me quema la cara. Lo siento en mis fosas nasales”, explica Treviño.

“Tengo una sensación de ardor en los ojos y tos”, cuenta Treviño, quien también es organizadora en Public Citizen, una asociación dedicada a la defensa de asuntos de interés público. Mientras habla, desde su casa en el sureste de Houston se escuchan los motores de los camiones encendiéndose.

Su madre y sus sobrinas experimentan reacciones físicas similares a las suyas debido al ozono. Como parte de su activismo y como forma de terapia, creó un vivero en su jardín.

El ozono “malo” Copiado!

Existe el “ozono bueno” o capa de ozono a nivel estratosférico, que se forma de manera natural y protege a los seres vivos de los rayos ultravioleta. Sin embargo, según explica la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el ozono troposférico, que se encuentra a nivel del suelo, se forma mediante reacciones químicas.

“Esto ocurre cuando los contaminantes emitidos por automóviles, centrales eléctricas, calderas industriales, refinerías, plantas químicas y otras fuentes reaccionan químicamente en presencia de la luz solar”, explica la entidad federal en su página web. El ozono troposférico es un componente del smog.

La EPA indica que el ozono troposférico suele alcanzar niveles perjudiciales en días calurosos y soleados en áreas urbanas, y puede ser transportado largas distancias por el viento.

Erandi señala que ningún nivel de ozono troposférico es bueno para la salud, a pesar de que las autoridades ambientales establecen un límite de 70 partes por mil millones. Según las mediciones de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, a principios de junio se registraron niveles de 99, pero durante esta reciente ola de calor el nivel máximo es de 46.

Sin embargo, Erandi sostiene que una de sus demandas es que se instalen medidores más cercanos a las industrias, ya que actualmente no los hay.

Según la American Lung Association, que aborda los problemas de salud pulmonar en Estados Unidos, cerca de 120 millones de estadounidenses (de una población de 330 millones) que viven en áreas con altos niveles de ozono nocivo o contaminación por partículas, están en riesgo para la salud en 2023.

“Es extremadamente peligroso para nuestra salud a largo plazo, especialmente para los niños y las personas mayores que ya tienen problemas de salud”, comenta Esmeralda Carr, de 32 años y madre de cuatro hijos. Carr es vecina de Erandi y gerente de un consultorio dental.

Los más vulnerables Copiado!

“Cuando se experimentan estos días de calor, más personas acuden a los hospitales y pueden tener exacerbaciones del asma debido al ozono o la contaminación. Monitoreamos la calidad del aire para proporcionar esos datos y emitir alertas”, explica Villarreal. En tales circunstancias, generalmente se recomienda evitar actividades al aire libre.

Según la Lung Association, las personas afroamericanas y de origen latinoamericano que viven en comunidades afectadas por la contaminación son las más perjudicadas.

En 2022, el grupo ambiental Fondo de Defensa Ambiental (EDF, por sus siglas en inglés) afirmó que las comunidades hispanoamericanas están siendo afectadas de manera desproporcionada por la contaminación del gas y el petróleo en muchas ciudades de California, Nuevo México y Texas. Instaron a la EPA a adoptar regulaciones más estrictas para los emisores de gases contaminantes y realizar inspecciones regulares.