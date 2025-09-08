Demócratas publican la supuesta carta de cumpleaños de Donald Trump para el delincuente sexual Jeffrey Epstein

Esta es la supuesta carta que Donald Trump habría enviado a Jeffrey Epstein

Washington, Estados Unidos. - Legisladores demócratas de Estados Unidos publicaron este lunes una supuesta nota de cumpleaños enviada por Donald Trump en el 2003 al delincuente sexual Jeffrey Epstein, que contiene un dibujo de la silueta de una mujer desnuda, después de que el presidente negara la existencia de la misiva.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, instancia que investiga la forma en que se llevó adelante una pesquisa criminal sobre el fallecido financista, publicaron la carta en redes sociales después de que fuera entregada por los administradores del patrimonio de Epstein.

Donald “Trump no hizo este dibujo y no lo firmó”, declaró este lunes la portavoz de la Casa Blanca tras la difusión.

Karoline Leavitt denunció en X “informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata” en torno a la relación entre Donald Trump y el financista ahora fallecido.

Noticia en desarrollo