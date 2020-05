Nosotros somos nicaragüense por Gracia de Dios. No somos esclavos de una Derecha fascista, que desconocemos. No aceptamos su intromisión en nuestros Asuntos internos. Así como hemos defendido nuestra Soberanía Nacional, nuestra Dignidad Nacional, y nuestras Decisiones Nacionales, seguimos, con Valentía y Fortaleza, defendiendonos de la voracidad, y de los vulgares propósitos de dominio, de quienes pretenden, a nombre de una falaz democracia, continuar actuando como conquistadores de una Tierra que no les pertenece.