El Mundo

Congreso argentino debate reducir la protección a glaciares para fomentar la minería

En Argentina hay más de 16.000 glaciares. En el noroeste, donde se concentran los proyectos mineros, se redujeron un 17% en la última década. ¿Qué implica la reforma?

EscucharEscuchar
Por AFP
Manifestaciones contra la reforma a la ley de glaciares en Argentina.
Manifestaciones contra la reforma a la ley de glaciares en Argentina. (TOMAS CUESTA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ArgentinaJavier Mileiglaciares
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.