Congreso argentino debate reducir la protección a glaciares para fomentar la minería

Manifestaciones contra la reforma a la ley de glaciares en Argentina.

Buenos Aires, Argentina. Los diputados argentinos debaten el miércoles una iniciativa del gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei para redefinir las áreas de protección de los glaciares y así ampliar la explotación minera.

El proyecto alarma a los defensores del medio ambiente. Activistas de Greenpeace escalaron al amanecer un monumento protegido por rejas frente al Parlamento y desplegaron un cartel instando a los legisladores a “no traicionar a los argentinos”. Siete personas fueran arrestadas por la policía, constató la AFP, y bomberos intervinieron para retirar el cartel.

El presidente Milei sostiene que la modificación de la Ley de Glaciares es un paso necesario para atraer inversiones. Espera sancionarla definitivamente este miércoles. El proyecto fue aprobado por el Senado en febrero.

“Hoy se define el futuro del agua”, dijo por su parte a la AFP Diego Salas, director de comunicaciones de Greenpeace Argentina. “Los argentinos han manifestado en audiencias públicas su total rechazo a la modificación de la ley”, agregó.

En Argentina hay más de 16.000 glaciares. En el noroeste argentino, donde se concentran los proyectos mineros, se redujeron un 17% en la última década, principalmente debido al cambio climático, según el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología.

Apoyo de gobernadores

La reforma cuenta con apoyo de gobernadores de provincias andinas como Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta, que reúnen la mayoría de los proyectos de explotación de cobre, oro y litio y donde se encuentran gran parte de los glaciares del país.

Milei sostuvo que la enmienda busca eliminar “las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso”.

“Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre pero no tocar nada”, dijo al anunciar el proyecto.

Los partidarios de la reforma sostienen que clarificará criterios que actualmente son “imprecisos” respecto a las áreas bajo protección.

“Queremos tener seguridad jurídica, queremos definiciones claras”, dijo a la AFP Michael Meding, director del proyecto minero de cobre Los Azules en San Juan.

Meding afirmó que el sector minero está “interesado en proteger el medio ambiente” y que las provincias son las que deben determinar las áreas con relevancia hídrica.

Según una proyección del Banco Central, Argentina podría triplicar sus exportaciones mineras de aquí a 2030.

“Riesgos” ambientales

Ambientalistas convocaron a una movilización de rechazo frente al Congreso en coincidencia con el tratamiento de la ley cuya sesión está convocada para después del mediodía.

“La crisis climática a nivel mundial es una realidad que sufrimos todos los humanos que vivimos en este planeta. Atentar contra los glaciares es seguir agravando la situación. Por eso no es solo traicionar a los argentinos. Si se modifica la ley es traicionar a la humanidad porque los glaciares nos protegen, nos dan vida”, dijo Salas de Greenpeace.

Para Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, se trata de una reforma “hecha a medida de grandes mineras transnacionales que pone en peligro el agua del 70% de los argentinos”.

Viale dijo a la AFP que, en la ley actual, “un ente científico establece dónde están los glaciares y el ambiente periglaciar”, mientras que, en la nueva norma, pasa a ser “una decisión discrecional de cada provincia”.

Cuatro relatores de la ONU señalaron que “pondría en riesgo los ecosistemas acuáticos, incluyendo el agua subterránea, afectando la calidad del agua y por tanto la accesibilidad al agua potable”.