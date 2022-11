Ucrania asegura que Occidente se dirige a una ‘victoria conjunta’, tras retirada rusa en Jersón

Kiev. Ucrania afirmó este sábado que Occidente se encamina hacia una “victoria conjunta” después de la retirada de las tropas rusas de Jersón, en el sur del país, tras casi nueve meses de combates. El himno nacional ucraniano sonó el viernes en Jersón tras la retirada de las tropas rusas de la ciudad, que fue la primera en caer tras la invasión de Ucrania ordenada en febrero por el presidente Vladimir Putin.

“Eran muy pocos los que creían que Ucrania sobreviviría”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, al reunirse con el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en una cumbre del Sudeste Asiático en Camboya. “Está ocurriendo, y nuestra victoria será nuestra victoria conjunta, una victoria de todas las naciones amantes de la paz en todo el mundo”, añadió.

Zelenski celebra ‘día histórico’ tras retirada de las tropas rusas de Jersón

Blinken, por su parte, alabó la “extraordinaria valentía” del Ejército y el pueblo ucraniano y prometió que el apoyo de Estados Unidos “continuará durante todo el tiempo que sea necesario” para derrotar a Rusia.

Jersón es “nuestra”, proclamó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras el retiro de las tropas rusas, ante la avasalladora contraofensiva ucraniana. “Unidades especiales ya están dentro de la ciudad”, escribió Zelenski en Telegram, junto a imágenes de las fuerzas ucranianas reunidas con pobladores.

’Victoria extraordinaria’ Copiado!

A 50 kilómetros de Jersón, Andriy Zholob, comandante de una unidad médica, dijo que fueron recibidos por la población con sonrisas y flores. “Los niños corren a nuestro encuentro y nos saludan”, dijo Zholob a la AFP.

En la región vecina de Mikolaiv, que los rusos no lograron capturar pese a meses de ataques, el gobernador Vitaliy Kim afirmó que toda la región, salvo Kinburn, en el sur, está bajo control ucraniano. El asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, celebró la “victoria extraordinaria” para Ucrania después de la retirada forzada del Ejército ruso.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, proclamó que 'Jersón es nuestra', tras el retiro de las tropas rusas. (STR/AFP)

“Es un gran momento y se debe a la increíble tenacidad y capacidad de los ucranianos, respaldados por infatigable y sólido apoyo de Estados Unidos y nuestros aliados”, declaró. El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, dijo el sábado que Jersón podría llevar a los rusos de a pie a cuestionar la guerra.

“La retirada anunciada por Rusia de Jersón marca un nuevo fracaso estratégico para ellos. En febrero, Rusia no logró capturar los principales objetivos que se había fijado, aparte de Jersón”, afirmó Wallace en un comunicado. “Ahora, con (esta ciudad) también abandonada, la gente en Rusia debe preguntarse: ‘¿Para qué sirve todo esto?’”, añadió.

Sin embargo, el canciller ucraniano Kuleba advirtió que “la guerra continúa” y que Kiev sigue viendo a “Rusia movilizar más reclutas y llevar más armas a Ucrania” y pidió que Occidente los siga apoyando.

Vuelve la televisión ucraniana Copiado!

En Jersón, las fuerzas de Kiev reconectaron la red local de televisión a las redes ucranianas, luego de que medios locales informaron que las fuerzas rusas, en su retirada, volaron la torre de televisión y las instalaciones eléctricas, dejando la zona a oscuras. El ministerio ruso de Defensa informó que fueron retirados más de 30.000 soldados rusos.

Jersón fue el primer gran centro urbano tomado tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. Su recaptura total por parte de Kiev sería un golpe político y simbólico al presidente ruso, Vladimir Putin, y abriría una vía a que las fuerzas ucranianas retomen toda la región de Jersón, con acceso al mar Negro en el oeste y el mar de Azov en el este.

El canciller ucraniano Dmytro Kuleba advirtió que 'la guerra continúa'. (FRANCOIS WALSCHAERTS/AFP)

‘En lágrimas’ Copiado!

En la capital ucraniana, la noticia fue recibida con alegría. Envueltos en banderas, abriendo botellas de champaña y cantando el himno nacional, los residentes de Jersón instalados en la capital, Kiev, se congregaron en la céntrica plaza Maidan para celebrar.

“Al principio no lo creía, pensé que tomaría semanas y meses, unos pocos cientos de metros a la vez, y ahora vemos que llegaron a Jersón en un día, es la mejor sorpresa”, declaró Artem Lukiv, de 41 años, originario de Jersón pero radicado en Kiev.

No obstante, el Kremlin insistió en que Jersón sigue siendo parte de Rusia. “Es sujeto de la Federación Rusa. No hay cambios en esto y no puede haber cambios”, declaró a periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

La recaptura total de la región de Jersón por parte de Ucrania cortaría un puente terrestre para Rusia entre su territorio continental y la península de Crimea, que Moscú anexionó en el 2014. Jersón fue una de las cuatro regiones ucranianas que Putin anexionó en setiembre, y prometió usar todos los medios a su disposición para defenderla.