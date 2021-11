Tres personas heridas en ataque con cuchillo en Alemania

Berlín. Tres personas resultaron heridas este sábado tras ser atacadas con un arma blanca por un hombre en un tren de alta velocidad en la región alemana de Baviera, informó la policía local, explicando que el agresor fue detenido. Las tres víctimas, gravemente heridas, fueron trasladadas a hospitales de Baviera. Se encuentran actualmente fuera de peligro, informó la policía de Neumarkt in der Oberplatz.

El presunto agresor, un hombre de 27 años, fue detenido y “ya no hay peligro”, según la policía, tras los rumores de que podría haber varios atacantes. No se tienen más detalles hasta el momento sobre el hombre detenido. Según varios medios alemanes, se trata de un ciudadano sirio con posibles trastornos psiquiátricos. La Fiscalía de Núremberg se encarga en esta fase de la investigación, y no la Fiscalía Federal de Terrorismo.

“Horrible”

La policía fue alertada sobre las 8 a. m. de un ataque con cuchillo en un tren de alta velocidad ICE que viajaba entre Baviera y Hamburgo con unos 300 pasajeros a bordo. Tras el ataque, el tren de alta velocidad quedó parado en la estación de Seubersdorf, al sur del país y un importante dispositivo policial acudió al lugar.

“Este ataque con arma blanca es horrible”, dijo el ministro del Interior, Horst Seehofer. “Me gustaría dar las gracias a todo el mundo, especialmente a la policía y al personal del tren, por su valiente actuación, que ha evitado algo peor”, añadió en Twitter. “El motivo del crimen aún no está claro y se determinará ahora”, comentó.

Alemania lleva varios años enfrentándose a ataques que tienen dos orígenes: el yihadismo y la extrema derecha. Las autoridades alemanas están especialmente atentas a la amenaza islamista, sobre todo desde que un atentado con camión reivindicado por el grupo Estado Islámico (EI) mató a 12 personas en Berlín en diciembre del 2016. Este atentado yihadista fue el más mortífero jamás cometido en suelo alemán.

En el punto de mira

Desde el 2000, las autoridades alemanas han frustrado 23 intentos de atentados de este tipo, dijo el ministro del Interior 20 años después del 11 de septiembre del 2001. “Alemania y Europa Occidental siguen en el punto de mira de los islamistas radicales”, advirtió en ese momento. Desde el 2013, el número de islamistas considerados peligrosos en Alemania se ha quintuplicado hasta alcanzar los 615, según el Ministerio del Interior.

Varios de los atentados o de las tentativas de atentados fueron llevados a cabo por solicitantes de asilo, un tunecino, un sirio y un afgano, que llegaron a Alemania durante la crisis migratoria del 2015. En ese entonces, la canciller Angela Merkel abrió las puertas del país a unos 900.000 solicitantes de asilo.

Las autoridades subrayan sin embargo que ninguno de los autores llegó a Europa con órdenes del EI, a diferencia de algunos de los atacantes del 13 de noviembre del 2015 en París. Todos ellos parecen haber organizado sus actos en solitario. Alemania sigue siendo un objetivo para los grupos yihadistas, sobre todo por su participación en la coalición que combate al EI en Irak y Siria y por su presencia en Afganistán hasta el pasado agosto.

