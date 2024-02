Rusia planea colocar armas nucleares en el espacio para atacar satélites, según inteligencia de Estados Unidos

Washington. Estados Unidos se enfrenta a una nueva y “grave” amenaza a la seguridad nacional, advirtieron este miércoles dos miembros del comité de inteligencia de la Cámara de Representantes.

En un comunicado críptico, el presidente de este comité, el republicano Michael Turner, dijo haber pedido a los congresistas que revisen las "informaciones acerca de una grave amenaza para la seguridad nacional", que no precisó.

Fuentes no identificadas dijeron a NBC y CNN que se trata de una capacidad militar rusa “muy preocupante”. Según ABC, Moscú quiere colocar un arma nuclear en el espacio, posiblemente para usarla contra satélites.

"Solicito que el presidente (Joe) Biden desclasifique toda la información relacionada con esta amenaza para que el Congreso, el gobierno y nuestros aliados puedan discutir abiertamente las acciones necesarias para responder a esta amenaza", dijo.

La calificó de "grave amenaza a la seguridad nacional".

En una carta Turner y su homólogo demócrata Jim Himes dijeron a los congresistas que el panel “identificó un asunto urgente con respecto a una capacidad militar extranjera desestabilizadora que debería ser conocida por todos los responsables políticos del Congreso”.

Según ellos, el comité votó el martes que la información clasificada esté disponible en un lugar seguro con el fin de que los congresistas tengan acceso a ella hasta el viernes.

Sin embargo, Himes pidió cautela en una declaración separada en la que dice que no hay "motivo de pánico".

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también pidió precaución y dijo a periodistas en el Capitolio que "no hay necesidad de alarma pública".

"Vamos a trabajar juntos para abordar este asunto, como hacemos con todos los temas delicados que están clasificados", afirmó.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, expresó su frustración de que Turner lo haya hecho público antes de una reunión que él mantendrá el jueves con congresistas y altos cargos de los servicios de inteligencia. "Es su decisión", declaró.

La información se conoció cuando el Congreso bloquea un importante paquete de ayuda adicional para Ucrania en guerra con Rusia tras ser invadida por Moscú hace dos años.

El Senado, controlado por los demócratas, aprobó fondos por valor de $60.000 millones para Kiev, pero el líder republicano de la Cámara de Representantes se niega a votar el proyecto de ley.

Vladimir Putin tiene dos décadas al frente de Rusia. Postuló su nombre para buscar la reelección en el 2024. Por ahora, niega que tenga planes de llevar armamento al espacio. (GRIGORY SYSOYEV/AFP)

Rusia niega esta acusación

Rusia consideró el jueves “infundadas” las informaciones de la prensa estadounidense sobre un proyecto de Moscú de colocar armas nucleares en el espacio, evocando un “truco” de Washington para hacer adoptar la ayuda bloqueada a Ucrania.

Moscú negó durante semanas querer atacar Ucrania, pero lanzó un asalto de gran magnitud el 24 de febrero de 2022.

“Repetimos constantemente que no responderemos a las diferentes acusaciones infundadas. Si hacen declaraciones deberían ir acompañadas de pruebas”, dijo a las agencias de prensa rusas el viceministro de Asuntos Exteriores Sergéi Riabkov.

“Esto se inscribe en la tendencia de los últimos diez años en que los estadounidenses se dedican a invenciones malévolas y nos atribuyen todo tipo de acciones o de intenciones que no les convienen”, añadió.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que se trataba de un “truco” de la Casa Blanca para presionar al Congreso de Estados Unidos para que aprobara un paquete de ayuda de $60.000 millones para Ucrania, bloqueada desde hace varios meses.

“Está claro que la Casa Blanca intenta animar al Congreso a aprobar la ley de finanzas, es evidente. Veremos qué truco usará la Casa Blanca”, dijo Peskov citado por las agencias de noticias rusas.

Según la cadena estadounidense ABC y el periódico New York Times, que citan a responsables anónimos, el supuesto proyecto ruso no es más que una fase de desarrollo y no constituye una amenaza inmediata.