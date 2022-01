No obstante, insistió en que Moscú no quiere una posición en la que su seguridad “se vea infringida diariamente”, como ocurriría si Ucrania fuera incorporada a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una eventualidad que Rusia ve como una amenaza existencial Según Lavrov, Moscú continuará buscando “garantías, que no sean compromisos políticos sobre el papel, sino también garantías jurídicamente vinculantes” que tengan en cuenta los “intereses legítimos” de Rusia.