Reunión de alto nivel en Roma entre Estados Unidos y China sobre Ucrania

Roma. Dos diplomáticos de alto nivel de Estados Unidos y China se reunieron este lunes en Roma para establecer conversaciones sobre Ucrania en un contexto tenso por los informes del New York Times de que Rusia solicitó ayuda económica y militar a China para librar la guerra y eludir las sanciones occidentales.

El encuentro entre el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, y Yang Jiechi, máximo diplomático del Partido Comunista Chino, duró siete horas, fue “intenso” y “muy franco”, afirmó una funcionaria de la Casa Blanca. La fuente aseguró, sin embargo, que la reunión se estaba preparando desde diciembre.

Esta funcionaria, que pidió el anonimato, no quiso comentar las informaciones publicadas por la prensa estadounidense de que Moscú ha pedido ayuda económica y militar a China para la invasión de Ucrania. Rusia, que se prepara para un default, lo negó, mientras que China acusó a los estadounidenses de propagar “noticias falsas”.

Desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero, el régimen comunista chino da prioridad a su amistad con Moscú y se ha abstenido de pedir a Vladimir Putin, que retire sus tropas de Ucrania.

Sin embargo, Estados Unidos no ha especificado qué tipo de acciones chinas podrían provocar una respuesta estadounidense, ni en qué consistiría. Washington también ha culpado a China de ayudar a difundir las “mentiras” rusas sobre los supuestos laboratorios de armas biológicas y químicas de Estados Unidos en Ucrania.

Parte de la delegación de China que participó en la reunión de alto nivel con Estados Unidos, en un hotel de Roma, Italia. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)

Estados Unidos advierte a China

Pekín se ha negado a condenar directamente a Moscú por lanzar la invasión, y ha culpado repetidamente a la “expansión occidental” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por empeorar las tensiones entre Rusia y Ucrania, haciendo eco de la principal queja de seguridad del Kremlin.

Sullivan hizo una ronda de medios el domingo para decir que la Casa Blanca estaba “vigilando de cerca” si China proveía apoyo económico o material a Rusia para ayudarlo a evadir el impacto de las sanciones.

“Es una preocupación nuestra, y le hemos comunicado a Pekín que no permaneceremos quietos ni permitiremos que ningún país compense a Rusia por las pérdidas derivadas de las sanciones económicas”, expuso en el programa “State of the Union” de la cadena CNN.

Sullivan aclaró que si bien no desea “blandir amenazas” contra China, el más importante rival económico, “le estamos comunicando directa y privadamente a Pekín que absolutamente habrá consecuencias si hubiese esfuerzos a gran escala por evadir sanciones”.

Pekín insistió la semana pasada en que la amistad con Rusia permanece como “roca sólida” a pesar de la condena internacional sobre Moscú, y expresó su intención de ofrecerse como mediador para acabar la guerra.