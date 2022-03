Niña ucraniana canta ‘Libre soy’ de película Frozen desde refugio en Kiev

Una pequeña niña, identificada por medios internacionales como Amelia, captó la atención del público internacional con una enternecedora interpretación de la canción “Libre soy”, de la película infantil de Disney Frozen, desde un refugio en Kiev, capital de Ucrania. La crueldad del conflicto entre Rusia y Ucrania ha impactado la vida de miles de niños cuyas familias se han visto separadas o desplazadas.

La enternecedora interpretación de la canción infantil en su versión en idioma ucraniana llamó la atención de todos los habitantes del refugio, quienes se mantuvieron en silencio y finalmente aplaudieron en masa a la niña sonriente.

El conmovedor videos contrasta con las crueles imágenes de niños ucranianos registradas desde que estalló el conflicto, el 24 de febrero de 2022. Fotografías evidencian cómo la vida de los menores se ha visto alterada, con algunos huyendo del país de la mano de sus padres y madres entre lágrimas. Otros, se ven obligados a permanecer en refugios o búnkeres para protegerse de los bombardeos.

Un voluntario polaco juega con un niño a temperaturas bajo cero, en el cruce fronterizo de Medyka en Polonia, el 7 de marzo de 2022. (Foto de Louisa GOULIAMAKI / AFP) (LOUISA GOULIAMAKI/AFP)

La canción de Disney “Libre soy” (“Let it go” en inglés) ganó el premio Oscar a la mejor canción original en 2014, y alcanzó el número cinco en el Billboard Hot 100. En ese mismo año, Disney publicó una compilación de la obra en 42 idiomas extranjeros, incluyendo versiones en ucraniano y ruso.

Marta Smekhova fue la mujer que grabó a Amelia en el video que se viralizó. Smekhova contó en su publicación de Facebook que filmó el video mientras visitaba un refugio antibombas en Kiev.

“Al ver en uno de los refugios antibombas de Kiev cómo los niños hacían dibujos geniales en la penumbra, yo no podía pasar en silencio... Me detuve, elogié y me ofrecí a hacer una pequeña exposición para decorar de alguna manera ese lugar no tan feliz”, publicó la mujer en su Facebook según una traducción del ucraniano realizada por Daily Mail.

En ese mismo posteo, Smekhova explicó que mientras pintaba cuadros con algunos niños conversó con Amelia, quien el contó que le encantaba cantar y que su sueño era hacerlo en un gran escenario, con público. Marta logró convencerla para que lo hiciera allí mismo, con el público dispuesto a escucharla.

“Apenas comenzó, desde la primera palabra, se hizo un silencio total... todos dejaron de lado sus asuntos y escucharon la canción de esta chica que simplemente irradiaba luz. Mostré este vídeo a gente de distintas ciudades de Ucrania, ¡lo vieron extranjeros de distintas partes del mundo! Amelia, tu canto no dejó a nadie indiferente. Nuestros niños irradian luz, e incluso en un sótano tosco y oscuro no parpadea, sino que brilla aún más”, explicó Smekhova.