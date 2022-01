El 10 de diciembre, el gobierno estadounidense logró que una corte de apelaciones londinense anulase la decisión previa de no entregarlo. Pero el exjuez español Baltasar Garzón, coordinador internacional de la defensa de Assange, aseguró que utilizarían “todos los recursos nacionales e internacionales para defender a quien no ha cometido delito alguno y ha resistido heroicamente y con coraje durante más de once años la persecución por defender la libertad de expresión y acceso a la información”.