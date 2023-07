Jóvenes franceses desafían autoridades por muerte de adolescente baleado

París. Se desplazan rápido, están conectados y, según las autoridades, a menudo son “muy jóvenes”. Ese es el perfil de una parte de los ciudadanos que expresan “su ira” en Francia por la muerte de Nahel, un joven de 17 años baleado por un policía.

La ira ya había encendido los suburbios de las grandes ciudades francesas en 2005, después de la muerte de dos adolescentes en Clichy-sous-Bois, cerca de París, tras una persecución con la policía.

En ese momento, “había muchos más jóvenes en la calle y eran un poco mayores. Prendían fuego a los coches y a los carros de bomberos, pero se podía intervenir”, indicó el viernes la alcaldesa de Lille (norte), Martine Aubry.

Hoy, “muchos son prácticamente niños” con quienes “no se puede discutir”, según la diputada socialista.

De las 875 personas interpeladas en la noche del jueves, “un tercio son jóvenes, a veces muy jóvenes”, detalló el viernes el presidente francés Emmanuel Macron.

“La edad media es de 17 años”, precisó por su parte el ministro del Interior, Gérald Darmanin.

Algunos comenzaron a comparecer ante los tribunales de la región parisina. Son estudiantes de secundaria, en formación profesional, barmans, jóvenes apenas mayores de edad y muchos de ellos no tienen antecedentes penales.

Entre los alborotadores, muchos avanzan en pequeños grupos, móviles y dispersos.

En Nanterre, en la región parisina, en la aglomeración Pablo Picasso, donde vivía Nahel, los periodistas de la AFP comprobaron cómo jóvenes bien organizados vigilan las entradas del barrio, al acecho de las fuerzas del orden. Hay motos con matrículas camufladas.

Otros adolescentes, dentro del barrio, se enfrentan a la policía con petardos y fuegos artificiales.

Son muy móviles, conectados permanentemente a través de sus teléfonos, repartidos en diferentes lugares del barrio y reemplazados al anochecer por jóvenes con rostros ocultos por bufandas o pasamontañas.

Sus acciones se difunden en las redes sociales.

“Algunos simplemente viven en la calle los videojuegos que los intoxicaron”, comentó Macron el viernes.

Policías patrullan en una calle comercial luego de una cuarta noche consecutiva de disturbios en Francia provocados por la muerte del conductor adolescente Nahel por una bala de la policía, en Estrasburgo, este de Francia. (PATRICK HERTZOG/AFP)

Innegable dimensión política

Los jóvenes entrevistados evocan una “ira” y un sentimiento de “injusticia” muy concretos.

“Robar cosas no aportará nada a la investigación ni a Nahel”, comenta Ibrahim (nombre falso), de 16 años, con un jersey negro de Nike y una cadena plateada, frente a la tienda de ropa de calle saqueada en la noche del jueves en la calle Rivoli.

“Pero romper cosas y mostrar nuestra ira demostrará que estamos hartos de las tonterías policiales. Estamos hartos de todas esas personas que se matan por un sí o por un no”, afirma el adolescente de Montrouge, al sur de París.

“Cuando hablamos, cuando hacemos manifestaciones o cuando marchamos, casi no sirve de nada”, lamenta.

Para Sami Zegnani, profesor de sociología en la Universidad de Rennes, las violencias de esta semana deben leerse como revueltas y no como disturbios.

“El término ‘motines’ reduce esta violencia a una simple delincuencia urbana, cuando tiene una dimensión política innegable”, en un contexto de crecientes desigualdades, estima el investigador. Atacar escuelas, centros sociales o bibliotecas son actos “que pueden reflejar el profundo sentimiento de que estos barrios no tienen valor a los ojos de una sociedad más amplia, lo que alimenta una forma de revuelta autodestructiva”, destaca.

Cuando algunos atacan las escuelas, es un signo de que esta institución “no cumple con su misión” y que hay “muchas problemáticas que no han avanzado” desde 2005, según Stéphanie Vermeersch, socióloga y directora de investigación del Consejo Nacional de Investigación Científica (CNRS).

Miles de arrestos

La policía realizó más de 1.300 arrestos en la cuarta noche de disturbios en Francia por la muerte de un adolescente baleado por la policía, cuyo funeral se celebró este sábado.

El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, informó que la violencia fue de “una intensidad mucho menor” que en las noches anteriores, pero su cartera registró 1.311 arrestos en todo el país.

La cifra de detenidos reportada este sábado es la mayor desde que comenzaron los disturbios, el martes, a raíz de la muerte de Nahel, un joven de 17 años al que un policía disparó a quemarropa durante un control de tránsito en un suburbio de París.

Su funeral comenzó este sábado en Nanterre, el municipio al noroeste de París en el que residía. Una gran multitud se congregó en el cementerio de la localidad, donde se respiraba un ambiente tenso.

“Que descanse en paz, que se haga justicia. He venido para apoyar a la mamá, ella no tenía a nadie más que a él, la pobre”, declaró una mujer que no deseó dar su nombre, al salir de la funeraria de Nanterre.

El fallecimiento de Nahel M. dio lugar a cuatro noches de disturbios en toda Francia. Según las autoridades, en la madrugada del sábado se incendiaron o dañaron 1.350 vehículos, se quemaron o dañaron 234 edificios y se registraron 2.560 incendios en la vía pública.

El Ministerio del Interior también afirmó que 79 policías y gendarmes resultaron heridos.

Asimismo, la muerte del joven, cuya familia es originaria de Argelia, agitó el debate sobre la violencia policial en Francia, donde en 2022 murieron 13 personas en circunstancias similares, generando críticas hacia las fuerzas del orden, percibidas como racistas por parte de la población.

Ni los 45.000 agentes movilizados ni los vehículos blindados desplegados en todo el país lograron detener los actos de vandalismo en ciudades como Marsella (sur) o Lyon y Grenoble, ambas en el centro-este, donde grupos de personas, en muchos casos encapuchadas, saquearon comercios.