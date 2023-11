Jefe de Hezbolá visualiza posibilidad de una ‘guerra total’

Beirut. El líder del movimiento proiraní libanés Hezbolá, Hassan Nasrallah, consideró este viernes “realista” la posibilidad de que el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza desencadene una “guerra total”.

“La posibilidad de que este frente experimente una escalada adicional o una guerra total... es realista y puede ocurrir. El enemigo debe prepararse”, advirtió Nasrallah en su primer discurso desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre.

El líder islamista insistió en que “todas las opciones” están abiertas y advirtió a Estados Unidos que, si quiere evitar una conflagración regional, debe “frenar la agresión israelí contra Gaza”.

El discurso de Nasrallah era esperado, ya que debía determinar si Líbano entraría directamente en el conflicto, desencadenado tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel.

Los combatientes de Hezbolá intervinieron contra Israel al día siguiente del inicio de la guerra, aunque en la frontera y de manera limitada.

Hassan Nasrallah, líder Hezbolá, indicó que su agrupación entró al conflicto el 8 de octubre anterior. (-/AFP)

Hezbolá “entró en la batalla a partir del 8 de octubre”, declaró Nasrallah.

En su discurso, el líder del movimiento chiita aseguró que Hamás, su aliado, tomó la decisión de atacar Israel en solitario y que informó ni a Hezbolá ni a Irán sobre sus acciones.

Nasrallah responsabilizó directamente a Estados Unidos de “la guerra en curso en Gaza” y declaró que “Israel es simplemente un instrumento”.

Washington “impide el alto el fuego y el cese de la agresión”, insistió. “Quien quiera evitar una guerra regional debe detener rápidamente la agresión en Gaza”, continuó.

Sus declaraciones coincidieron con la visita del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, a Israel, donde pidió “pausas” humanitarias en la Franja de Gaza.

Nasrallah también insistió en que su movimiento está preparado “frente a la flota con la que nos amenazan” y advirtió contra cualquier ataque a Líbano.

“Al enemigo que esté pensando en atacar Líbano o llevar a cabo una operación preventiva, le decimos que sería la mayor estupidez de su existencia”, insistió.

Estados Unidos invita a Hezbolá a no ‘aprovecharse’

“Nosotros y nuestros aliados fuimos claros: Hezbolá y otros actores, tanto estatales como no estatales, no deberían intentar aprovecharse del conflicto en curso”, afirmó un portavoz no identificado del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Cuando se le pidió una respuesta sobre las declaraciones hechas por el líder del grupo libanés proiraní, Hassan Nasrallah, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo: “No nos involucraremos en una guerra de palabras”.

“Estados Unidos no busca una escalada o ampliación del conflicto que Hamás trajo a Israel”, dijo el portavoz.

“Esto tiene el potencial de convertirse en una guerra entre Israel y el Líbano más sangrienta que la de 2006. Estados Unidos no quiere que este conflicto se expanda al Líbano. La probable devastación para el Líbano y su pueblo sería inimaginable y evitable”.