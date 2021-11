Los países que aún son parte del acuerdo; Irán, Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia, se reunirán en presencia del negociador europeo Enrique Mora. Sin embargo, en un primer momento no está previsto que Estados Unidos participe en las negociaciones, porque “ya no es miembro del acuerdo”, según Khatibzadeh. A menos que se levanten las sanciones, Irán no dará marcha atrás en sus “medidas compensatorias”, dijo el portavoz.