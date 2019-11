La OIEA ofreció un inusual comunicado de prensa donde indicó que la “agencia no hace públicos detalles sobre este tipo de cuestiones, pero basados en la información que tenemos disponible, la agencia no está de acuerdo con el relato de Irán sobre la situación que involucra a la inspectora, quien estaba realizando labores oficiales de salvaguarda en Irán”. Agregó que consultará con Teherán para aclarar la situación y no dio más detalles.