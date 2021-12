Hoy hace 50 años: Cañonera cubana hundió barco de propiedad norteamericana

Esta es una foto reciente del carguero que fue ametrallado y remolcado a Cuba por una cañonera de Casiro. (Rafael Pacheco Granados)

Texto original publicado por La Nación el 16 de diciembre de 1971.

Un barco de carga llamado Johnny Express, cuyo puerto base es Miami, informó ayer por radio que una cañonera cubana lo atacaba y había herido al capitán y uno de los tripulantes. Dos aviones guardacostas con personal médico fueron enviados al lugar, a unas 100 millas de la costa de la provincia de Oriente, Cuba.

Teófilo Babun, presidente de Bahamas Lines, empresa propietaria de la nave, dijo que la cañonera trató de hundirles el barco. Añadió que el capitán Sevilla, ciudadano norteamericano, y uno de los tripulantes del barco de carga Johnny Express, de registro panameño, habían sido heridos.

Ron Wright, especialista de información pública del servicio de guardacostas de Estados Unidos, dijo que el servicio no tenía intenciones de ir en ayuda del barco porque no es un barco norteamericano y no está en aguas de los Estados Unidos. Miguel Gruñol, funcionario de Bahamas Lines, informó que la cañonera intentó embestir al carguero que, al no estar armado, no podía contestar al fuego.

Finalmente, el Johnny Express fue remolcado por la cañonera hacia Cuba, después de que el capitán de la nave asaltada implorase por su radio: “La cubierta está llena de sangre... ¡me muero, chico!”. El servicio de guardacostas de los Estados Unidos ordenó regresar al avión y al helicóptero que había enviado al lugar del incidente para ayudar a los 14 tripulantes de la nave atascada.

En otras noticias:

Amplían calles para descongestionar tránsito capitalino

Un ambicioso plan de ampliación de vías públicas está en estudio de varios organismos estatales y autónomos. Con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Mixto de Asesoría Municipal (IFAM), se efectuarán los trabajos que llevarán adelante en forma coordinada el Instituto Mixto de Ayuda Social (INVU), la municipalidad capitalina y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Para financiar las obras el BID aportará el 60% del costo de las mismas, esperándose que el IFAM aportará el 40% restante. Los miembros de la junta directiva, gerente y jefes departamentales del INVU hicieron un amplio recorrido por las zonas que se proyecta ampliar y pudieron darse cuenta de la urgente necesidad de iniciar los trabajos debido al crecimiento desmedido del tránsito en la ciudad.

Los trabajos que se proyectan llevar a cabo son los siguiente: En el Paso de la Vaca se hará una conexión con la avenida 9 para eliminar el “tapón” de la calle 22; eliminar el “tapón” en avenida 3 y calle 30; mejoramiento de las vías en avenida 3; interconexión en Sabana sur con las ciudadelas de Hatillo, entre otros.

Mujeres fueron acusadas por robar dos pianos

El patrullero de la Guardia Civil, apellido Mena, fue llamado urgentemente de un lugar situado en la avenida central, entre las calles primera y tercera. Dos mujeres estaban allí detenidas. Un comerciante las acusó de robarse dos pianos.

Las investigaciones se iniciaron enseguida y terminaron con la acusación formal contra las señoras, mencionadas como de apellidos Bonilla y Campos. Hubo una confusión al principio porque nadie podía creer que las mujeres echaron a andar calle abajo, cada una con un piano a cuestas.

Tuvo que llegar el comerciante a aclarar que eran pianitos de juguete para niños pequeños. Finalmente, las autoridades tomaron control de la situación y abrieron la investigación contra las sospechosas.