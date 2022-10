¿Hay un peligro real de guerra nuclear? Exsubsecretario de defensa de Estados Unidos lo analiza

La comunidad internacional entró en un ambiente de tensión durante las últimas semanas, luego de que las palabras “guerra” y “nuclear” se empezaran a pronunciar por parte de importantes líderes mundiales.

El expresidente ruso y ahora número dos del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvedev, aseguró en setiembre que Moscú defenderá los territorios ucranianos que pretenden anexionar luego de unos cuestionados referendos. “Yo voy a repetirlo una vez más para los oídos sordos (...) Rusia tiene derecho a usar el arma atómica, en caso de que sea necesario”, afirmó.

Estas palabras alertaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dijo hace diez días que el mundo corre el riesgo de un “Armagedón” nuclear por primera vez desde la Guerra Fría. “No nos hemos enfrentado a un posible Armagedón desde Kennedy y la crisis de los misiles” en Cuba en 1962, dijo Biden en un acto de recaudación de fondos del partido Demócrata en Nueva York.

Pero, ¿hay un peligro real de guerra nuclear, o solamente se trata de jugadas y contra jugadas de estrategia militar por parte de dos cuestionados líderes (Putin y Biden)? Para entender esta disyuntiva, La Nación conversó con el exsubsecretario de Defensa Adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, en la administración de George W. Bush, Roger Pardo-Maurer, de origen costarricense.

Pardo-Maurer reconoció que, recientemente, esta ha sido una de las preguntas que más se repiten en las cientos de entrevistas que concede. “El tema nuclear ha preocupado más y más a las personas en estos días”, aceptó el entrevistado.

“Es casi una regla militar que para derrotar una insurgencia en un territorio hostil necesitás una razón de soldados profesionales contra insurgentes de 20 a 1, por cada insurgente, 20 soldados. Putin invadió Ucrania con 200 mil y de esos ya perdió más de 110 mil como bajas, no solo muertos sino bajas. Eso no lo va a poder recuperar ni reponer. Sencillamente no tiene la gente para dominar ese territorio, y las armas nucleares no sirven para nada en ese tipo de situación.

“Es como tratar de usar armas nucleares contra una marcha de taxistas, es absurdo, no tiene sentido militar. Es obvio que hay mucha diplomacia tras bambalinas explicando cuál sería la reacción de la OTAN y Estados Unidos en tal caso”, reflexionó el veterano de combate de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Afganistán e Irak.

Pardo-Maurer se desempeñó durante su cerrera militar en la rama de ingeniería de combate, específicamente en el manejo de explosivos. Por ese motivo, para él “el peligro real es el uso de armas nucleares pequeñas, tácticas. Para darte una idea sería como el estallido de la bodega de fertilizantes en Beirut, esa sería más o menos la fuerza de estas armas nucleares tácticas, una o dos kilotoneladas”.

Sin embargo, el especialista ve poco probable su uso, porque “aunque las use, no van a cambiar la guerra para Putin, no tienen valor militar en este momento. Lo único que a él le sirve en este momento es más soldados o golpear el liderazgo ucraniano, matar al presidente o los mandos militares, pero tampoco eso le ha salido.

“Hay una palabra en alemán que es ‘zugzwang’, ese es un término del ajedrez que dice que estás obligado a hacer una movida, no hay opción de no mover, pero cualquier movimiento permitido supone empeorar tu situación. Es una cadena inevitable a la derrota, y esa es la situación en la cual se encuentra Putin ahora”, ilustra el exsubsecretario de Defensa estadounidense.

Para Pardo-Maurer, las amenazas del uso de armas nucleares por parte de Rusia no son más que un chantaje ante la seguidilla de derrotas que afronta en Ucrania, donde cada día que pasa pierde más terreno.

“Yo entiendo que el tema nuclear es lo que más preocupa a la gente. Pero tiene que quedar claro que nadie, absolutamente nadie, puede explicar cómo si cedemos ante el chantaje nuclear de Putin, cómo eso va a mejorar la situación y no va a hacernos más vulnerables a otro chantaje nuclear en el futuro cercano”, reflexionó el entrevistado.

Además, subrayó que “el verdadero peligro de estas armas nucleares no es que cambien el campo de batalla en Ucrania, sino el hecho de que esto desencadene en el resto del mundo una carrera de proliferación nuclear en la que todo mundo quiera adquirir armas nucleares.

“Pero por eso es importante no dejarse asustar por este chantaje de Putin, eso es él, un extorsionista, así opera la KGB (Comité para la Seguridad del Estado ruso), esos matoncitos de barrio, que es lo que es Putin”, dijo Pardo Maurer con carácter.

Para el exsubsecretario de Defensa, es muy probable la derrota de Putin en Ucrania, no obstante, el ojo de occidente debe continuar atento al ajedrez geopolítico mundial.

“Esto tiene repercusiones mucho más allá. La preocupación que yo tengo es que Rusia, Irán y China actúen simultáneamente para cambiar el orden internacional. Recordemos que Irán está a pocas semanas de tener un arma nuclear. A mí me preocupa que esa ventana siga abierta, por eso Rusia debe ser derrotada contundentemente en Ucrania”, concluyó.