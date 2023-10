Familiares del escritor Yuval Noah Harari sobrevivieron al ataque de Hamás

Yuval Noah Harari, historiador israelí de prestigio mundial y de 47 años, topó con la dicha de poder contar la historia de que dos familiares lograron sobrevivir al ataque de la organización terrorista Hamás a siete localidades de Israel, ubicadas muy cerca de la Franja de Gaza.

Harari describió que dos tíos residen en el kibutz Beeri, uno de los 22 centros agrícolas que fueron tomados por los terroristas y donde murieron cientos de personas de todas las edades.

“Mi tío Andad, de 99 años, y mi tía Shari, de 89, son miembros del kibutz Beeri. El contacto con ellos se cortó cuando Hamás se hizo con el control del kibutz. Se escondieron en su casa cuando los terroristas masacraron a sus vecinos y destruyeron la comunidad.

“Luego me enteré de que, a pesar de que su mundo fue destruido, de alguna manera sobrevivieron. No tenían palabras para describir lo que habían vivido, así que mi tía me leyó durante media hora una selección de los maravillosos poemas de mi tío, un maestro de las palabras sin igual. Ambos son judíos que han pasado por muchas cosas en la vida y ya perdieron un mundo en el Holocausto. Crecimos con historias de judíos que se escondían de los nazis en armarios y sótanos, y nadie acudió en su ayuda”, describió Harari en su artículo de opinión en The Washington Post.

El kibutz Beeri es uno de los escenarios sangrientos que dejó el ataque de Hamás el sábado anterior. En este lugar fueron asesinadas familias israelíes completas. (ARIS MESSINIS/AFP)

Los familiares de este best seller son de los afortunados que pueden contar su historia, luego de vivir una pesadilla que se prolongó por casi 24 horas y durante la cual, según cifras oficiales hasta el momento, poco más de 1.200 israelíes perdieron la vida en un acto inhumano que algunos expertos catalogan de sin precedente alguno.

Harari también cuestiona a la derecha política de Israel.

“El gobierno derechista es peor que cualquiera de sus predecesores. Desde que llegó al poder, ignora todos los problemas urgentes del país, en particular, las amenazas a la seguridad y el deterioro de la capacidad de la policía y las FDI, y en su lugar se ha centrado en ganar cada vez más poder, dinero y ‘obsequios’ por los partidos de la coalición.

“En la búsqueda de este objetivo, Benjamin Netanyahu y sus socios mesiánicos han adoptado una política de ‘divide y vencerás’, o más precisamente incita y vencerás”, afirmó el historiador.

El conflicto entre Hamás e Israel cumple seis días y el mundo está en vilo. Las potencias tratan de evitar que el estallido tenga repercusiones regionales en Medio Oriente.

Estados Unidos y la Unión Europea brindan su apoyo a Israel; Irán llama a la prudencia al pueblo sionista con su respuesta en la Franja de Gaza.

Netanyahu prometió que todo integrante de Hamás podía darse por muerto; la organización terrorista no tiene temor de librar el conflicto en territorio israelí.