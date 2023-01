Entregas de blindados occidentales a Kiev ‘prolongarán el sufrimiento’ de Ucrania, advierte Rusia

Moscú. Las entregas a Ucrania de blindados de infantería y otras armas, anunciadas la semana pasada por varios países occidentales, no harán más que “prolongar el sufrimiento” de los ucranianos y “no cambiarán” el equilibrio de fuerzas en el terreno, afirmó este lunes el Kremlin.

“Europa, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Estados Unidos ya inyectaron decenas de miles de millones de dólares a Ucrania y en entregas de armas”, declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Fundamentalmente, esas entregas no pueden cambiar y no cambiarán nada (...) Esas entregas no harán más que prolongar el sufrimiento del pueblo ucraniano", agregó.

La semana pasada, Estados Unidos anunció una nueva ayuda militar para Ucrania, evaluada en más de $3.000 millones, con 50 blindados de infantería Bradley y decenas de vehículos blindados de otro tipo.

Alemania indicó que suministrará 40 blindados ligeros "Marder" a Kiev, destinados al transporte de tropas, y una batería de defensa antiaérea Patriot.

Francia anunció que enviará carros de combate ligeros AMX-10 RC pero no precisó cuántos.

Desde que comenzó la ofensiva rusa en Ucrania, en febrero de 2022, los países occidentales que apoyan a la exrepública soviética le han brindado apoyo financiero y militar, sobre todo suministrando cañones.

Las autoridades ucranianas han solicitado tanques pesados que podrían ser utilizados en fases de asalto, pero sus aliados se los han negado hasta la fecha, temiendo que estos puedan derivar en una escalada con Moscú.