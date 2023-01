El Kremlin acusa a Boris Johnson de mentir sobre supuesta amenaza de Putin

Moscú. El Kremlin acusó al ex primer ministro británico Boris Johnson de mentir después de que este último afirmara que el presidente ruso Vladimir Putin lo amenazó con usar misiles poco antes de lanzar la ofensiva en Ucrania.

“Lo que dijo el señor Johnson es mentira. O es una mentira deliberada, pero entonces ¿con qué propósito? O es una mentira involuntaria, en el sentido de que no entendió lo que le decía el presidente Putin”, declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

“No hubo ninguna amenaza de misil. Al hablar de los retos de seguridad de Rusia, el presidente Putin había señalado que si Ucrania se unía a la OTAN y existía la posibilidad de que se desplegaran misiles de la Alianza o misiles estadounidenses en nuestras fronteras, significaría que un misil podría llegar a Moscú en cuestión de minutos”, explicó Peskov.

“Si este pasaje fue malinterpretado, se trata de una situación muy desafortunada”, prosiguió.

En un documental de la BBC, Johnson afirmó que fue amenazado por Putin cuando abordaron juntos el deseo de Ucrania de unirse a la OTAN.

“En un momento dado, me amenazó en cierta forma y dijo: ‘Boris, yo no quiero hacerle daño, pero con un misil, eso tardaría un minuto’ o algo así”, dijo el ex primer ministro británico, que dejó Downing Street en septiembre del año pasado tras una serie de escándalos.