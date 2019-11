#27NLaSilla #Bogota en la Plaza Bolívar no hay tarima pero sí plataforma (la de Bolívar) y con un megáfono un grupo guía las arengas de los que están alrededor "no más Esmad" explican "en la memoria d Dilan le decimos al comité del paro que mientras haya represión no hay diálogo" pic.twitter.com/DutwFFMlvV