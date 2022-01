Ucrania denuncia ciberataque ‘masivo’ contra sistemas informáticos del gobierno

Kiev. Numerosos sitios de internet del gobierno de Ucrania fueron blanco este viernes de un ciberataque, aunque las autoridades aseguraron que no se produjeron daños importantes, en un incidente que se produce en medio de fuertes tensiones entre Kiev y Moscú.

Ucrania y sus aliados occidentales han acusado repetidamente a Moscú de perpetrar ataques informáticos contra sus sitios e infraestructuras, algo que Rusia niega. Las páginas web de varios ministerios, entre ellos el de Relaciones Exteriores y el de Situaciones de Emergencia, eran inaccesibles este viernes por la mañana.

“Como resultado de una ataque masivo, los sitios del ministerio de Relaciones Exteriores y un cierto número de otras agencias gubernamentales están temporalmente fuera de servicio”, indicó el vocero de la diplomacia ucraniana.

El ministerio de Educación afirmó en Facebook que su página web no funcionaba debido a un “ataque global” durante la noche del jueves al viernes. Antes de que el sitio web del ministerio de Exteriores quedara bloqueado, los autores del ciberataque publicaron un mensaje amenazador en su página de inicio en ucraniano, ruso y polaco.

“Ucranianos, tengan miedo y prepárense para lo peor. Todos sus datos personales se han hecho públicos”, decía, según constató un corresponsal. El mensaje iba acompañado de varios logotipos, entre ellos una bandera ucraniana tachada.

Por el momento, la autoría del ataque no fue reivindicada y Kiev no acusó a nadie. (Amir Kaljikovic Photography/Amir Kaljikovic Photography)

Sin filtraciones

No obstante, las autoridades ucranianas informaron que no se filtraron datos personales. “El contenido de los sitios no cambió y, según las informaciones disponibles, no se produjo filtración de datos personales”, aseguraron los servicios secretos ucranianos (SBU).

“Una gran parte de los recursos gubernamentales que se vieron afectados han sido restablecidos, y los otros serán de nuevo accesibles muy pronto”, prosiguieron. Algunas webs fueron voluntariamente desactivas para prevenir “la difusión de los ataques”, añadieron.

Por el momento, la autoría del ataque no fue reivindicada y Kiev no acusó a nadie. La Unión Europea condenó el incidente y su jefe de la diplomacia, Josep Borrell, prometió movilizar “todos los recursos” para ayudar a superar el sabotaje.

El ciberataque tiene lugar en un contexto de crecientes tensiones entre Ucrania y Rusia, a quien Kiev y sus aliados acusan de planificar una nueva invasión del territorio ucraniano.

Una de las hipótesis que se barajan como presagio de una ofensiva militar es la de un gran ataque informático contra las infraestructuras estratégicas ucranianas para desorganizar a las autoridades. Ucrania ha sido objeto de ciberataques en varias ocasiones en los últimos años atribuidos a Rusia, como en el 2017 contra varias infraestructuras críticas y en el 2015 contra su red eléctrica.

Ejercicios militares

Los países occidentales acusan a Rusia de desplegar tanques, artillería y unos 100.000 soldados en la frontera oriental de Ucrania en las últimas semanas, en lo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) considera una preparación para una invasión. Sin embargo, Moscú asegura que no tiene planes de invadir Ucrania.

Esta semana se llevaron a cabo varios encuentros entre responsables rusos y occidentales para intentar desactivar la crisis con Ucrania, aunque han sido en vano. Moscú volvió a asegurar que no tenía ninguna “intención” de invadir a la vecina Ucrania y zanjó las discusiones señalando que no veía motivos para retomar rápidamente el diálogo.

En este tenso contexto, el ministerio ruso de Defensa publicó este viernes imágenes de maniobras militares con 2.500 soldados y un centenar de tanques a unos 50 km de la frontera ucraniana. Rusia invadió y se anexionó la península ucraniana de Crimea en el 2014, después de que se produjera una revolución prooccidental en la antigua república soviética.

Moscú también es ampliamente considerado como el patrocinador militar y financiero de los separatistas prorrusos en guerra con las autoridades ucranianas en el este del país, un conflicto que ha dejado más de 13.000 muertos.