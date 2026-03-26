El Mundo

‘Confiamos en el sistema legal de Estados Unidos’, dice hijo de Nicolás Maduro

“Nosotros aspiramos que el juicio se siga dando en el marco de la legalidad de los Estados Unidos”, dice hijo de Nicolás Maduro.

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Por AFP
Protesta en apoyo de Nicolás Maduro en Nueva York.
Protesta en apoyo de Nicolás Maduro en Nueva York durante su segunda comparecencia en el juzgado. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







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