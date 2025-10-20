El Mundo

¿Cómo se dio el espectacular robo de joyas en el Museo del Louvre?

Usando un montacargas y en menos de 8 minutos, uno de los robos más espectaculares se dio en plena capital de Francia y obligó a cerrar el museo más visitado del mundo

Por AFP
Agentes de la policía francesa inspeccionan un ascensor de muebles utilizado por los ladrones para entrar en el Museo del Louvre, en Quai Francois Mitterrand, en París, el 19 de octubre de 2025. Los ladrones irrumpieron en el Louvre y huyeron con joyas la mañana del 19 de octubre de 2025.
Agentes de la policía francesa inspeccionan un ascensor de muebles utilizado por los ladrones para entrar en el Museo del Louvre, en Quai Francois Mitterrand, en París, el 19 de octubre de 2025. Los ladrones irrumpieron en el Louvre y huyeron con joyas la mañana del 19 de octubre de 2025. (DIMITAR DILKOFF/AFP)







