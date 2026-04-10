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¿Cómo es la maniobra de espaldas con la que los astronautas de Artemis II caerán en el océano? Experto de la UCR explica el regreso de la misión

La nave Orión de la misión Artemis II regresa a la Tierra tras alcanzar hitos históricos.

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Por Julián Navarrete Silva
Artemis II
La nave espacial Orión ofrece un espacio habitable reducido donde los astronautas deben gestionar su vida diaria durante la misión Artemis. AFP (HANDOUT/AFP)







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Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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