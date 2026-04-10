¿Cómo es la maniobra de espaldas con la que los astronautas de Artemis II caerán en el océano? Experto de la UCR explica el regreso de la misión

La nave espacial Orión ofrece un espacio habitable reducido donde los astronautas deben gestionar su vida diaria durante la misión Artemis. AFP

Los cuatro astronautas de Artemis II se preparan para contener el aliento durante los 13 minutos —seis de ellos sin comunicación— en que la nave Orión entrará en la atmósfera terrestre, alcanzará velocidades superiores a 40.000 km/h y temperaturas por encima de 2.500 °C, antes de su amerizaje (6:07 p. m., hora de Costa Rica) en el Pacífico, cerca de la costa de San Diego, en California.

La resistencia del escudo térmico que protege la nave es uno de los elementos que ha causado ciertas inquietudes porque en 2022 se detectó un problema durante una prueba sin tripulantes. En ese momento se alteró “de una manera inesperada”, según un informe técnico.

Erick Sánchez, astrónomo del Planetario de la Universidad de Costa Rica (UCR), dijo a La Nación que no espera que suceda ningún imprevisto, pues la nave Orion ya ha realizado el amerizaje durante otras pruebas. “El piloto Victor Glover ya ha piloteado las naves de SpaceX, es muy experimentado, y no es nuevo para él”, declaró Sánchez.

El piloto dijo que la nave atravesará la atmósfera “como un bola de fuego” debido a la temperatura que se alcanzará, y confesó que desde su selección para la tripulación en 2023 siente aprensión ante ese momento.

Sobre la resistencia del escudo térmico, Sánchez considera que soportará esta temperatura porque ya lo han utilizado. “Todas las cápsulas de la historia lo tienen: es como una panza que se hace en la parte frontal de la nave para que resista el calor. El aire se comprime enfrente del escudo, y por eso es que se vuelve incandescente, por la velocidad tan alta que alcanza. Se ve como un meteoro, pero la nave no se consume porque está protegida”, refirió el especialista.

Luego de que la nave atraviese la barrera de calor descenderá a velocidad normal y se abrirán los paracaídas hasta posarse en el océano.

Sánchez explicó que los astronautas ingresarán a la tierra de espaldas, como viendo hacia arriba, hasta caer al mar, donde serán extraídos por un portaviones para la respectiva revisión médica. “Como la cápsula es tan grande no la pueden levanta helicópteros, entonces será remolcada por un barco que tiene un compartimiento especial con esclusas, entonces simplemente la ponen ahí, le extraen el agua y se la llevan”, añadió.

Durante nueve días, los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, viajaron más lejos de la Tierra que cualquier otro ser humano en una misión considerada un paso clave hacia eventuales alunizajes tripulados.

La travesía ha sido rica en hitos y ha dado lugar a impresionantes y cautivantes imágenes.

Para el astrónomo, Erick Sánchez, uno de los hallazgos más importantes de esta misión fue que se logró fotografiar bien el primer eclipse solar visto por los astronautas muy cerca de la Luna.

“Miraron una parte oculta de la Luna. Se tendrá que analizar esos resultados, pero, por el momento, podemos decir que la misión quedó bien, y posiblemente se siga continuando hasta el Artemis IV, que será el próximo alunizaje de humanos en la Luna”, recordó Sánchez.

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, dijo que hasta que los astronautas no estén de regreso en casa y a salvo, es demasiado pronto para hablar de éxito.

“El momento en que podremos empezar a celebrar será cuando tengamos a la tripulación a salvo en la enfermería del buque”, afirmó.

Las familias de los astronautas estarán presentes en el centro espacial de la NASA en Houston.

¿Qué esperar de la misión?

Al ser ante todo una misión de prueba, Artemis II permitirá a la NASA probar sus sistemas para la misión de regreso a la superficie de la Luna, con el fin de establecer allí una base y preparar futuras misiones hacia Marte.

La NASA ambiciona un primer alunizaje en 2028, es decir, antes del final del mandato de Donald Trump y de la fecha fijada por sus rivales chinos para caminar sobre la Luna en 2030.

El astrónomo Erick Sánchez dijo que Artemis II es una misión de exploración, pero también de comprobación de “cómo responden los astronautas”. El experto dijo que los astronautas llevaban muchos sensores en su cuerpo para el monitoreo, a distancia, de médicos en puestos de control en Houston. “Se hizo para comprobar que la cápsula Orion es un vehículo seguro para astronautas”, agregó.

La siguiente misión, Artemis III, posiblemente sea otro vuelo tripulado, pero se espera que logren descender un módulo lunar a control remoto para verificar que funciona correctamente.

Finalmente, Sánchez dijo que Artemis IV se prevé que hagan el descenso con astronautas, similar al protocolo que se siguió con el Programa Apollo que llevó por primera vez al ser humano a la Luna en 1969.