El Mundo

Colombia suspende a general y jefe de inteligencia por presuntos vínculos con la guerrilla

Dos altos mandos son acusados de intercambiar información sensible con líder rebelde. Conozca el polémico caso.

EscucharEscuchar
Por AFP
Disidente colombiano alias Calarcá en San Vicente del Caguán, Caquetá, Colombia.
Disidente colombiano alias Calarcá en San Vicente del Caguán, Caquetá, Colombia. (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.