El Mundo

Colombia: Asesinado el destacado líder social y político de izquierdas Julián Arenas

El líder social Julián Arenas, exmilitante del Pacto Histórico, fue asesinado en Tolima, Colombia. Gustavo Petro condena el crimen y piden a la Fiscalía una investigación rigurosa.

Por Europa Press
En Colombia 174 líderes y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados en 2025. (PAOLA MAFLA/AFP)







