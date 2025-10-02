Colisión entre dos aviones en aeropuerto LaGuardia deja herido a asistente de vuelo y genera alarma

El choque entre dos aviones en LaGuardia provocó daños en la cabina y una persona herida, sin afectar las operaciones del aeropuerto.

Dos aeronaves regionales de Delta Airlines colisionaron la noche del miércoles 1.° de octubre en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, en un incidente que generó tensión entre los pasajeros y dejó a un asistente de vuelo herido.

La colisión ocurrió cerca de las 10 p. m., cuando un CRJ-900 con destino a Roanoke, Virginia, golpeó con su ala derecha el fuselaje y la nariz de otro avión del mismo modelo que acababa de aterrizar desde Charlotte, Carolina del Norte.

El impacto sucedió en la intersección de las calles de rodaje M y A. El avión que iba a despegar transportaba 28 pasajeros, mientras que el que había aterrizado llevaba 57 personas. Ambos aparatos eran operados por Endeavor Air, filial regional de Delta.

La colisión, calificada por la aerolínea como de baja velocidad, causó daños visibles en el parabrisas y la nariz de la aeronave que ya se encontraba en tierra. Imágenes difundidas por medios estadounidenses mostraron parte del ala de uno de los aviones arrancada tras el choque.

Según informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, un asistente de vuelo sufrió una lesión en la rodilla y fue llevado a un centro médico como medida preventiva. Los demás ocupantes de ambos vuelos resultaron ilesos.

Two Delta Air Lines regional aircraft collide at low speed while taxiing at New York City's LaGuardia Airport.



Although a total of 93 people were involved in the incident, only one person, a cabin crew member, was injured.



According to reports, Endeavor flight 5155 was taxiing… pic.twitter.com/arYcTw0hGx — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 2, 2025

Los pasajeros fueron evacuados en autobuses hacia la terminal, donde recibieron alojamiento y alimentación mientras las autoridades reorganizaban los itinerarios.

Investigación en curso

La Administración Federal de Aviación (FAA) indicó que el vuelo 5155, con rumbo a Roanoke, tenía la orden de esperar antes de cruzar la intersección. Sin embargo, golpeó al vuelo 5047, que se dirigía a su puerta de desembarque tras aterrizar.

La FAA, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y la Autoridad Portuaria iniciaron una investigación conjunta para determinar las causas del accidente.

Por su parte, Delta Airlines aseguró que colabora plenamente con las autoridades y reiteró que la seguridad de sus pasajeros y empleados es prioritaria.

❗️✈️🇺🇲 - In a dramatic aviation mishap, two Delta regional jets collided at low speeds while taxiing on the tarmac at New York's LaGuardia Airport (LGA), causing the wing of one aircraft to detach, multiple reports confirm.



Ground crews responded immediately to the scene, and… pic.twitter.com/OEbuxUiX0L — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 2, 2025

Sistemas de seguridad bajo revisión

El aeropuerto LaGuardia opera con sistemas de radar avanzados para rastrear aviones y vehículos en tierra. No se ha confirmado si estos equipos funcionaron correctamente en el momento del incidente.

Pese a los daños materiales, las operaciones del aeropuerto no se vieron afectadas.

Este incidente ocurre en medio de una preocupación creciente por la seguridad aérea en Estados Unidos. En el último año, la FAA reportó varios casi accidentes en distintos aeropuertos, lo que provocó un refuerzo en los protocolos de supervisión.

La colisión también coincidió con el inicio de un cierre parcial del gobierno federal, que mantiene en funciones solo al personal esencial, incluyendo a los controladores de tráfico aéreo. Aunque por ahora las autoridades no prevén afectaciones en los vuelos, expertos advierten sobre una posible presión adicional al sistema si la situación se prolonga.

