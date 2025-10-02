El Mundo

Colisión entre dos aviones en aeropuerto LaGuardia deja herido a asistente de vuelo y genera alarma

Un avión con 28 pasajeros golpeó a otro que acababa de aterrizar; ambos eran operados por una filial de Delta Airlines

Por La Nación / Argentina / GDA
El choque entre dos aviones en LaGuardia provocó daños en la cabina y una persona herida, sin afectar las operaciones del aeropuerto.
El choque entre dos aviones en LaGuardia provocó daños en la cabina y una persona herida, sin afectar las operaciones del aeropuerto. (@aviationbrk/X)







