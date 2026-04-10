Cifra de muertos en Líbano por ataques de Israel da un salto alarmante

El ejército israelí afirmó el 10 de abril haber “desmantelado” más de 4.300 sitios de Hezbolá en Líbano desde que comenzaron los enfrentamientos con el grupo armado el mes pasado.

Beirut, Líbano. El saldo de los bombardeos israelíes del miércoles sobre Líbano subió a 357 muertos y 1.223 heridos, anunció este viernes el Ministerio de Salud, lo que eleva a 1.953 el número de víctimas mortales en ataques de Israel desde el 2 de marzo.

El nuevo balance da cuenta de “357 mártires y 1.223 heridos”, señala el ministerio en un comunicado, en el que precisa que “sigue siendo provisional” porque continúa la búsqueda de personas entre los escombros y la identificación de las víctimas.

Este miércoles, el ejército israelí afirmó haber atacado “aproximadamente 100 centros de mando y sitios militares de Hezbolá” en Líbano. Pero la mayoría de las personas muertas eran civiles, dijo una fuente militar libanesa a la AFP.