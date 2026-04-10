El Mundo

Cifra de muertos en Líbano por ataques de Israel da un salto alarmante

El Ministerio de Salud de Líbano actualizó la cifra de fallecidos tras los recientes ataques.

EscucharEscuchar
Por AFP
El ejército israelí afirmó el 10 de abril haber “desmantelado” más de 4.300 sitios de Hezbolá en Líbano desde que comenzaron los enfrentamientos con el grupo armado el mes pasado.
El ejército israelí afirmó el 10 de abril haber “desmantelado” más de 4.300 sitios de Hezbolá en Líbano desde que comenzaron los enfrentamientos con el grupo armado el mes pasado. (FADEL ITANI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cifra de muertos LíbanoEjército israelí
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.