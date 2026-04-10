Cifra de muertos en Líbano por ataques de Israel da un salto alarmante

Beirut, Líbano. El saldo de los bombardeos israelíes del miércoles sobre Líbano subió a 357 muertos y 1.223 heridos, anunció este viernes el Ministerio de Salud, lo que eleva a 1.953 el número de víctimas mortales en ataques de Israel desde el 2 de marzo.
El nuevo balance da cuenta de “357 mártires y 1.223 heridos”, señala el ministerio en un comunicado, en el que precisa que “sigue siendo provisional” porque continúa la búsqueda de personas entre los escombros y la identificación de las víctimas.
Este miércoles, el ejército israelí afirmó haber atacado “aproximadamente 100 centros de mando y sitios militares de Hezbolá” en Líbano. Pero la mayoría de las personas muertas eran civiles, dijo una fuente militar libanesa a la AFP.