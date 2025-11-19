El Mundo

Christiana Figueres pide a negociadores climáticos practicar meditación para enfrentar la crisis

Arquitecta del Acuerdo de París recomienda la meditación para enfrentar la ansiedad climática y fortalecer la resiliencia

EscucharEscuchar
Por AFP
Figueres en octubre de 2019 en la Inauguración oficial de la PreCOP25 en el Centro Nacional de Convenciones en Belén de Heredia. Fotografía: (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Christiana FigueresMeditación cambio climáticoCOP30 BelémResiliencia climáticaAcuerdo de París
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.