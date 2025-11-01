El Mundo

Chispas y estrategia: los robots compiten en el ring de las Olimpiadas Tecnológicas

En Teherán, estudiantes iraníes enfrentan robots de combate en un ring durante las Olimpiadas Tecnológicas, mostrando avances en robótica, drones e inteligencia artificial

EscucharEscuchar
Por AFP
Dos robots de combate se enfrentan en un ring durante las Olimpiadas Tecnológicas de Irán, mientras estudiantes controlan sus movimientos con precisión.
Dos robots de combate se enfrentan en un ring durante las Olimpiadas Tecnológicas de Irán, mientras estudiantes controlan sus movimientos con precisión. (ATTA KENARE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RobotsOlimpiadas TecnológicasIrán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.