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China y Rusia vetan en la ONU resolución para desbloqueo del estrecho de Ormuz

Rusia y China utilizaron su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y echaron por tierra una resolución para exigir el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

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Por AFP
Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votan una resolución que pide el desbloqueo del estrecho de Ormuz, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irán y Medio Oriente en la sede de la ONU en Nueva York el 7 de abril de 2026.
Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votan una resolución que pide el desbloqueo del estrecho de Ormuz, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irán y Medio Oriente en la sede de la ONU en Nueva York el 7 de abril de 2026. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)







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