ChatGPT comienza pruebas para integrar anuncios en su plataforma

Con solo una fracción de sus miles de millones de usuarios suscritos, OpenAI está bajo presión para generar nuevos ingresos.

Por AFP
This picture taken on January 23, 2023 in Toulouse, southwestern France, shows screens displaying the logos of OpenAI and ChatGPT. - ChatGPT is a conversational artificial intelligence software application developed by OpenAI. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)
Imagen de una conferencia de OpenAI. (LIONEL BONAVENTURE/AFP)







