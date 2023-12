Latinobarómetro: 61 % de salvadoreños temen expresar sus opiniones

Los salvadoreños están satisfechos con la democracia del país, pero temen que puedan enfrentar consecuencias negativas si emiten sus opiniones sobre los problemas del país. Eso se desprende de los resultados del estudio de opinión 2023 hecho por Latinobarómetro, una corporación de origen chileno, que investiga el desarrollo de la democracia, economía y la sociedad.

En los resultados del estudio de opinión “Informe Latinobarómetro 2023: La recesión democrática de América Latina”, la corporación presenta datos luego de realizar encuestas de opinión en 17 países de la región, incluido El Salvador.

“La recesión se expresa en el bajo apoyo que tiene la democracia, el aumento de la indiferencia al tipo de régimen, la preferencia y actitudes a favor del autoritarismo, el desplome del desempeño de los gobiernos y de la imagen de los partidos políticos. La democracia en varios países se encuentra en estado crítico, mientras otros ya no tienen democracia”, señala Latinobarómetro en su informe.

El Salvador

El Salvador tiene un apartado especial en el informe, en cuanto al balance por países. En este se indica que la democracia tiene el apoyo de un 46 % de la población, sin diferencias con el 2020; pero destaca que las personas para quienes es indiferente el tipo de régimen de gobierno aumentó ligeramente, al pasar del 24 % al 26 %.

Latinobarómetro aborda el intento de reelección de Nayib Bukele en medio de una prohibición constitucional y analiza: “El efecto Bukele no está haciendo más robusta la democracia en ese país, sino más bien que torna más poderoso al presidente”.

“La democracia está en alto peligro en El Salvador no solo por su repostulación, sino porque esta no constituye una institucionalización de la democracia. Por el contrario, es el caudillo que se lleva todo el poder para sí y el país corre el riesgo de transformarse en una electo-autocracia/ dictadura/ régimen autoritario/populismo autoritario”, agrega.

Luego, pese a la satisfacción que los salvadoreños dicen tener con la democracia del país, Latinobarómetro abordó preguntas relacionadas con qué tan libre se siente la población de poder expresar sus ideas y opiniones sobre los problemas que se enfrentan en el país.

El resultado: de cada 100 personas, 61 consideran que si expresan públicamente sus opiniones, podrían enfrentar consecuencias negativas. El porcentaje es el mismo que en la última encuesta presentada por Latinobarómetro en 2020.

Otra pregunta revela que sí hay un aumento en la cantidad de personas que optaron por no expresar su opinión sobre los problemas de El Salvador.

En 2020, de cada 100 personas encuestadas, 52 contestaron que no solían expresar sus opiniones sobre los problemas del país. En 2023, esa cifra subió a 65.

En concordancia a lo anterior, también hay aumentos en el porcentaje de personas que admitió que casi nunca habla de política con sus amistades.

En la encuesta de 2020, de cada 100 personas, 34 respondieron que “casi nunca” hablaban de política con amigos. Esa cifra subió a 41 en la encuesta 2023.

Todo lo anterior fue analizado por Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, quien lo interpreta como una manifestación de que la población puede estar satisfecha con el trabajo, pero eso no implica estar de acuerdo en todo lo que hace el Gobierno.

“Hay un apoyo mayoritario, pero no es toda la gente. Y esto se tiende a notar en algunos temas en particular: la gente dice que está conforme con el régimen de excepción, pero cuando se le pregunta si está de acuerdo con que inocentes sean capturados dice que no”, ejemplificó.

Mientras, Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, consideró que las cifras confirman detalles que la organización observó con la implementación del régimen de excepción, como lo es el miedo a ser denunciado y atacado.

“El régimen también afecta a la gente que no ha sido impactada directamente por la captura de un familiar o amigo, pero que también le ha afectado porque piensa: ‘Mejor no digo nada, no vaya a ser que por decir algo, me llegue el turno’, tomando en cuenta que este gobierno no le importa el nivel de la persona que hable”, cuestionó.

“La gente directamente nos dice que no les saquen los rostros, llegan con mascarilla. Ni una familia ha aceptado hablar que salga su rostro. Tienen miedo, un terror. Quieren hacer las cosas, pero tienen un miedo inmeso”, agregó.

Además de los antes mencionados, este medio buscó ayer a diputados oficialistas y afines para tener opiniones sobre los resultados; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuestas a las peticiones de consulta.

Latinobarómetro

Según se presenta a sí misma la Corporación Latinobarómetro en su sitio web: “Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 600 millones de habitantes. CL es una ONG sin fines de lucro”.

