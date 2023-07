La justicia en Guatemala ‘tocó fondo’ afirma exprocurador Jordán Rodas

Washington. El ex procurador de derechos humanos guatemalteco, Jordán Rodas, no tiene pelos en la lengua. Para él, las iniciativas contra el partido Semilla no son sorprendentes, ya que considera que la justicia tocó fondo en un país carcomido por la corrupción, según declaró a esta agencia.

