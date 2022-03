Hoy hace 50 años: Libertad de prensa predomina en Centroamérica

El Lic. Guido Fernández de "La Nación" participó en la reunión de la SIP. (Rafael Pacheco Granados)

Texto original publicado por La Nación el 21 de marzo de 1972.

En Centroamérica hay libertad de prensa, de acuerdo con las deliberaciones de ayer en la comisión de libertad de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que examinó caso por caso. En el caso de Costa Rica, coincidieron el Lic. Rodrigo Madrigal, vicepresidente de la SIP, el Lic. Guido Fernández, director de La Nación y el señor Fernando Berrocal, director de La Prensa Libre, los tres pronunciaron que hay libertad de expresión y prensa en el país.

En representación de Honduras, el presidente de la comisión, Dr. Germán Ornés, leyó el mensaje de don Oscar Acosta, delegado de la SIP en Honduras: “Hay irrestricta libertad de prensa en Honduras”. Por parte de El Salvador, el director de Diario de hoy, Enrique Viera, dijo que hay libertad de prensa a tal extremo que “podría hablarse de libertinaje de prensa”.

Por parte de Guatemala, el señor Roberto Carpio, de El Gráfico, dijo que “después de levantado el estado de sitio, hay formal libertad de prensa”. Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa de Managua dijo que “en Nicaragua sí hay libertad de prensa”.

No hay libertad de prensa en Cuba, Haití y Panamá. Así lo dijeron Amadeo Barletta, exdirector de El Mundo de Cuba y Mario Rivadulla, periodista cubano que estuvo seis años preso hasta que escapó hacia Dominicana. El presidente Ornés leyó un informe que ratificó la carencia de libertades periodísticas en Haití, mientras del lado de Panamá no hubo informe, pues como país sin libertad de prensa ni siquiera se debatió la conclusión. “La difusión de pensamientos los controla el gobierno militar del general Omar Torrijos”, concluyeron.

En otras noticias:

Doce personas envenenadas con queso

Doce personas, entre ellas varios niños, se intoxicaron a avanzada hora del domingo y durante la madrugada del lunes, después de que comieron queso comprado en una pulpería de Pejibaye, en una de cuyas poblaciones se produjo el envenenamiento masivo.

Las primeras víctimas fueron trasladadas al hospital de Turrialba a las 8:25 a. m., inmediatamente fueron enviados al hospital Max Peralta por la gravedad del asunto. Poco después de que llegaron a dicho centro médico, dos niños fallecieron.

La mayoría de la víctimas permanecen en el hospital de Cartago, en estado delicado. Una investigación realizada por la guardia rural permitió conocer el lugar donde fue vendido el queso que envenenó a toda esta gente y que mató dos niños.

Quedaron sin clases cuatro millones de niños en Bogotá

El gobierno de Colombia advirtió que no cederá ante la presión de la huelga docente que dejó ayer sin clases a cuatro millones de niños, ni entrará a negociar con los educadores al servicio del Estado “mientras se mantengan en la ilegalidad”.

El ministro de Educación, Luis Carlos Galán, dijo desde su habitación de hospital militar donde se recupera de una fractura de tobillo que “la huelga es desde todo punto de vista ilegal y no cederemos ante esta presión con lo que se busca lograr aumentos de salarios”.

Anotó que “es la primera ves que en Colombia un paro de maestros no tiene que ver con atraso en los pagos de sus sueldos, porque el gobierno los mantiene al día desde hace un año”. Declaró que la huelgas se han convertido en un “hábito absurdo porque siempre se ha pagado a los maestros los días que no trabajan, pero esta vez no va a ocurrir lo mismo”.