Descontento y rechazo: El desafío para los candidatos presidenciales en Guatemala

París. En Guatemala, continúa el conteo para conocer los resultados finales. Extraoficialmente, ya se sabe que Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, se enfrentarán en agosto.

No obstante, lo importante de estas elecciones no es quién ganará la segunda vuelta, sino cómo enfrentar la crisis democrática, ya que entre los que no votaron, los que votaron en blanco o anularon su voto, suman más del 60% del electorado.

La segunda vuelta en Guatemala debería ser entre dos candidatos, pero será de tres, ya que el rechazo les ganó a todos. En la primera vuelta, el 25% de los votos fueron nulos, y el 40% de los electores no se presentaron a las urnas. Sandra Torres, quien llegó en primer lugar, apenas obtuvo un 15% de los votos, y Bernardo Arévalo el 12%.

Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, se enfrentarán en agosto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (JOHAN ORDONEZ/AFP)

Lograr la “interpretación” Copiado!

Además de la corrupción, la migración y otros problemas que ya enfrenta Guatemala, estos resultados electorales sumergen al país en una crisis de representación que los dos candidatos deberán enfrentar en la segunda vuelta.

“Ese elemento es el tema central o uno de los temas centrales de cara a la segunda vuelta electoral: ¿cómo logran percibir, cómo logran interpretar las dos opciones que van al balotaje, este mensaje contundente, que es histórico en el país, que es la sumatoria del voto nulo, más el voto en blanco, más el abstencionismo?”, pregunta el politólogo y profesor universitario Renzo Rosales.

“Evidentemente, ha sido muy marcado en esta ocasión, pero detrás de ello hay un mensaje muy fuerte de desafección frente a los candidatos, de desafección frente a los partidos, de desafección del sistema político en general. Y por lo tanto, quien logre interpretar, quien logre traducir esto en mensajes asertivos y contundentes, y convertirlos en parte de su propuesta política, creo que puede obtener una mayor ventaja de cara a la segunda vuelta”, estima el analista.

“Va a ser muy difícil gobernar” Copiado!

La pregunta es si, a pesar de este rechazo, la persona que sea elegida podrá gobernar. “Va a ser difícil”, responde Rosales.

“En Guatemala tenemos, obviamente, toda una agenda ciudadana de todos los temas rezagados, que históricamente están como los grandes pendientes, pero en la práctica va a ser muy difícil que esto se pueda satisfacer mínimamente”, recalca.

“A Bernardo Arévalo, suponiendo ese escenario, le va a ser muy difícil gobernar en estas condiciones de ir contracorriente. En el caso de Sandra Torres, tendrá un desafío, pero quizás menos, porque sí contará con una bancada fuerte en el Congreso, pero además una correlación de actores más favorable.

”Y ella es muy flexible, se adapta al mejor postor, mientras que la propuesta de Semilla es un tanto más estable, está en un proyecto político más definido; la de la UNE se acondiciona al mercado y a las circunstancias del momento. Entonces, creo que eso también pesará mucho en la segunda vuelta”, detalla el politólogo.

Los candidatos socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arévalo se disputarán la presidencia de Guatemala en un balotaje el próximo 20 de agosto.