El Mundo

Casa Blanca desmiente que Donald Trump haya sido hospitalizado

Un vocero del presidente de Estados Unidos aseguró que el mandatario estuvo todo el fin de semana de Pascua trabajando “incansablemente”

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Por La Nación / Argentina / GDA
Donald Trump criticó a la OTAN.
Los rumores sobre la salud del mandatario estadounidense resurgen, aunque la Casa Blanca negó que Donald Trump hubiera sido hospitalizado de urgencia. (ANNABELLE GORDON/AFP)







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