Casa Blanca desmiente que Donald Trump haya sido hospitalizado

Los rumores sobre la salud del mandatario estadounidense resurgen, aunque la Casa Blanca negó que Donald Trump hubiera sido hospitalizado de urgencia.

Washington. La Casa Blanca desmintió las versiones que circulaban en redes sociales sobre la hospitalización del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según las cuales el mandatario había sido derivado de urgencia al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Bethesda.

A través de su cuenta de X, Steven Cheung, uno de los voceros oficiales de Trump, desestimó los rumores y señaló: “Nunca ha habido un presidente que haya trabajado más duro por el pueblo estadounidense que el presidente Trump. Este fin de semana de Pascua, trabajó incansablemente en la Casa Blanca y en el Despacho Oval. Que Dios lo bendiga”.

Los rumores sobre la supuesta hospitalización de Trump se viralizaron en redes sociales y pusieron el foco en la enfermedad que se le diagnosticó al mandatario en julio de 2025.

En aquel momento, tras someterse a un examen médico por hinchazón en la parte inferior de sus piernas, fue diagnosticado con una insuficiencia venosa crónica.

Se trata de una afección que genera que las "venas dañadas de sus piernas no mantengan el flujo sanguíneo adecuado", según informó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Sin embargo, es considerada una “afección benigna y corriente” y se descartó la posibilidad de “trombosis venosa profunda o enfermedad arterial”, que puede incluir bloqueos sanguíneos.

La explicación se hizo pública luego de que se conocieran fotos del presidente, de 79 años, en las que se veían sus tobillos notablemente hinchados, lo que alimentó las especulaciones sobre posibles problemas de salud.

No obstante, en enero de este año, los rumores sobre los supuestos problemas de salud de Trump volvieron a surgir luego de que en nuevas imágenes revelaran un hematoma en la mano.

La supuesta enfermedad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se remonta a una insuficiencia venosa crónica diagnosticada en 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Desde la Casa Blanca sostuvieron que se trató de una "leve irritación de los tejidos blandos causada por los frecuentes apretones de manos y el uso de aspirinas”, medicamento que el mandatario toma “como parte de un régimen estándar de prevención cardiovascular”.

Lo definieron como “un efecto secundario bien conocido y benigno de la terapia con aspirina” y enfatizaron que “el presidente se mantiene en excelente estado de salud”.

Durante el fin de semana de Pascua, Trump fue visto en el salón Oval durante varias horas. Por la mañana el presidente estadounidense publicó un mensaje en Truth Social en el que indicó que Irán tiene 48 horas para liberar el estrecho de Ormuz o llegar a un acuerdo en relación al conflicto de Medio Oriente.

Este sábado, el mandatario estadounidense también publicó un video en el que se ven explosiones nocturnas en la capital iraní.

“¡Muchos de los Líderes Militares de Irán, que los han dirigido de manera deficiente y poco sensata, han sido eliminados, junto con mucho más, con este ataque masivo en Teherán!”, indica el texto que acompaña al registro fílmico.

En uno de sus últimos exámenes del magnate republicano su médico, Sean Barbarella, aseguró en un comunicado que se encontraba en “perfecto estado de salud” y mostraba una “función cardíaca, pulmonar, neurológica y física general robusta”.

El comunicado incluyó las estadísticas vitales de Trump, señalando que el presidente mide 1,9 metros de alto, pesa aproximadamente 101 kilos, tiene una frecuencia cardíaca en reposo de 62 latidos por minuto, una presión arterial de 128/74 mmHg, una oximetría de pulso del 99% en aire ambiente y una temperatura de 98,6 grados Fahrenheit.

El republicano de 79 años suele presumir de tener mucha energía. Recientemente la Casa Blanca publicó un meme en el que aparece como Superman. Pero Trump se convirtió en la persona más anciana en asumir la presidencia de Estados Unidos al comienzo de su segundo mandato en enero, en sustitución del demócrata Joe Biden, quien terminó su mandato a los 81 años.