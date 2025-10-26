El Mundo

Capturan a dos sospechosos por millonario robo en el Louvre; intentaban huir hacia Argelia

Los sospechosos habrían dejado pistas clave como huellas y ADN al escapar tras forzar las vitrinas del museo en plena luz del día

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez, AFP , y Europa Press
People queue in the Louvre Pyramid, designed by Chinese-US architect Ieoh Ming Pei courtyard moments before the announcement the museum will remain closed for a second day running after thieves stole crown jewels from the museum in Paris a day earlier, in Paris on October 20, 2025. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
Se investiga una red criminal detrás del robo en el Louvre, que replicaría un patrón visto en otros atracos recientes en Francia. (JULIEN DE ROSA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGFranciaParísMuseo del Louvre
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.