Capturan a dos sospechosos por millonario robo en el Louvre; intentaban huir hacia Argelia

Se investiga una red criminal detrás del robo en el Louvre, que replicaría un patrón visto en otros atracos recientes en Francia.

París, Francia. - Las autoridades francesas capturaron a dos sospechosos relacionados con el robo de ocho joyas de la corona francesa, sustraídas del Museo del Louvre el pasado domingo. El valor estimado del botín supera los $100 millones, informaron fuentes oficiales.

Uno de los detenidos fue sorprendido por la policía fronteriza cuando intentaba abordar un vuelo hacia Argelia desde el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, en París. El segundo sospechoso fue localizado horas después en Seine-Saint-Denis, en la región parisina.

Ambos hombres permanecen bajo custodia policial, acusados de robo en banda organizada y asociación criminal. Las capturas ocurrieron el sábado por la noche, según confirmó la fiscal de París, Laure Beccuau.

Investigación en curso

Las autoridades creen que los detenidos integraban un comando de cuatro personas que perpetró el robo en cuestión de minutos, luego de ingresar por una ventana del museo utilizando un montacargas.

Los ladrones utilizaron una sierra discal para romper las vitrinas que protegían las joyas y huyeron en motocicleta. Entre las piezas robadas se encontraba una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia, además de un collar y pendientes de zafiros usados por la reina María Amelia.

La policía ha identificado un posible punto ciego en el sistema de vigilancia exterior del museo, lo cual facilitó la intrusión. A pesar de ello, cámaras públicas y privadas permitieron seguir el rastro de los delincuentes en París y zonas aledañas.

Huellas, ADN y una corona caída

Durante la huida, los asaltantes abandonaron guantes, un chaleco reflectante, herramientas eléctricas y un soplete, elementos que ahora forman parte de la evidencia recolectada. En estos objetos se detectaron huellas dactilares y restos de ADN.

Una corona dañada, perteneciente también a la emperatriz Eugenia, fue recuperada en la escena del crimen. Las autoridades indicaron que esta pieza necesitará una restauración especializada.

Hasta el momento, el resto del botín no ha sido recuperado y existe el temor de que las joyas sean desmanteladas y sus metales preciosos fundidos.

Preocupación por el patrimonio

El robo generó un fuerte debate sobre la seguridad de las instituciones culturales en Francia. La directora del Louvre reconoció las deficiencias en la vigilancia, mientras que la ministra de Cultura, Rachida Dati, solicitó una investigación urgente para anunciar nuevas medidas de protección en los próximos días.

En una entrevista reciente, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, expresó su preocupación por el destino de las joyas y aseguró que el robo parece obra de una banda organizada. Agregó que muchos botines suelen ser trasladados al extranjero, aunque espera que no sea este el caso.

El atraco al Louvre se suma a una serie de robos recientes en museos franceses. Menos de 24 horas después de este incidente, otro museo en el este de Francia reportó la sustracción de monedas de oro y plata. Además, en setiembre pasado, delincuentes robaron muestras de oro valoradas en $700.000 del Museo de Historia Natural de París.

