Buque estadounidense deja Trinidad y Tobago tras cuatro días frente a costas de Venezuela

El destructor estadounidense USS Gravely zarpó desde Trinidad y Tobago cerca de Venezuela. Conozca como crece la tensión diplomática en el Caribe.

Por AFP
Buque de guerra USS Gravely
El buque de guerra USS Gravely entra al puerto de Puerto España, en Trinidad y Tobago. (MARTIN BERNETTI/AFP)







