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Biden Jr. desafía a hijos de Trump a una pelea en jaula en Estados Unidos

Hunter Biden sorprendió al proponer un combate físico contra los hijos de Trump.

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Por AFP
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla con su hijo Hunter Biden a su llegada a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Delaware en New Castle, Delaware. Foto: AFP
El expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla con su hijo Hunter Biden. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







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