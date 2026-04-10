Biden Jr. desafía a hijos de Trump a una pelea en jaula en Estados Unidos

El expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla con su hijo Hunter Biden.

Washington, Estados Unidos. La política estadounidense parece un deporte de contacto, pero una de las enemistades políticas más acérrimas de Washington podría, literalmente, terminar en el cuadrilátero, después de que el hijo del expresidente Joe Biden desafiara a los dos mayores de los hermanos Trump a una pelea en jaula.

Tras años de escaramuzas verbales, Hunter Biden declaró en un video publicado en línea el jueves que estaría “100% dispuesto” a participar en un combate contra los hijos mayores del presidente Donald Trump, Don Jr. y Eric.

El canal Channel 5, dirigido por el influencer de izquierda Andrew Callaghan, publicó el jueves en su cuenta de Instagram un video en el que el menor de los Biden anuncia que participará en varios eventos durante la próxima gira de la compañía mediática por Estados Unidos.

“Creo que (Callaghan) está intentando organizar una pelea en jaula: yo contra Eric y Don Jr. Le dije que lo haría; estoy 100% dentro, siempre y cuando él logre concretarlo”, afirmó el hijo del expresidente demócrata.

Los detalles del eventual desafío siguen siendo imprecisos; entre otras incógnitas, no está claro si los hermanos Trump pelearían juntos o por separado, ni dónde podría celebrarse el evento.

Hasta el momento, no ha habido respuesta pública por parte de Don Jr. ni de Eric, quienes —con 48 y 42 años, respectivamente— gozan de una ventaja de edad sobre su eventual oponente, de 56 años.

La rivalidad entre el actual ocupante de la Casa Blanca y su predecesor —que se agudizó cuando Biden derrotó a Trump en 2020— ha estado marcada por ataques personales.

Trump ha ridiculizado reiteradamente a su adversario demócrata con apodos como “Sleepy Joe” (Joe el Dormilón) y acusado a su administración —sin aportar pruebas— de amañar las elecciones de 2020 e “instrumentalizar” las agencias federales en contra de los republicanos.

Biden, por su parte, ha presentado a Trump como una amenaza para la democracia y llegó a afirmar que le habría gustado “darle una paliza” si hubieran coincidido en la escuela secundaria debido a sus comentarios groseros sobre las mujeres.

Según USA Today, Callaghan sugirió que la idea del combate en jaula podría haberse planteado en parte en tono de broma.

No obstante, afirmó que estaría “más que encantado” de organizar la contienda si todas las partes estuvieran dispuestas a entrar en el octágono.