Autobiografía de Melania Trump destapa discrepancia con su esposo sobre el aborto

Washington. La exprimera dama estadounidense, Melania Trump, apoya el derecho al aborto en su autobiografía que se publicará el martes, según The Guardian. Esta postura inesperada surge en un momento clave, dado que su esposo se presenta a las elecciones presidenciales.

“¿Por qué alguien que no sea la propia mujer debería tener el poder de determinar lo que hace con su propio cuerpo? El derecho fundamental de una mujer a la libertad individual y a su propia vida le otorga la autoridad para interrumpir su embarazo si así lo desea”, escribe Melania, según el diario.

“Restringir el derecho de una mujer a elegir si interrumpe un embarazo no deseado es lo mismo que negarle el control sobre su propio cuerpo. Lo he pensado durante toda mi vida adulta”, añadió, según The Guardian, que asegura haber accedido a una copia de las memorias.

El equipo de campaña de la vicepresidenta Kamala Harris, rival de Donald Trump en los comicios del 5 de noviembre, reaccionó.

“Tristemente para las mujeres de todo Estados Unidos, el esposo de la señora Trump está firmemente en desacuerdo con ella y es la razón por la que más de una de cada tres mujeres estadounidenses vive bajo una prohibición de aborto de Trump que amenaza su salud, su libertad y sus vidas”, afirmó la portavoz del equipo, Sarafina Chitika.

Donald Trump indicó este jueves que existen diferentes opiniones sobre el aborto en Estados Unidos y que alentó a su esposa a expresarse con honestidad.

“Lo hablamos y le dije: ‘Tienes que escribir lo que piensas. No te diré qué tienes que hacer’”, declaró Trump a la cadena Fox News.

En un video en blanco y negro publicado este jueves en redes sociales, Melania Trump se mostró evasiva.

“La libertad individual es un principio fundamental que protejo. No hay lugar para el compromiso cuando se trata de este derecho esencial que todas las mujeres poseen desde su nacimiento”, dijo, con música clásica de fondo.

Donald Trump presume de que el nombramiento de tres jueces conservadores en la Corte Suprema contribuyó a anular, en 2022, el derecho federal al aborto.

Al menos 20 estados impusieron desde entonces restricciones totales o parciales, siendo Georgia el que prohíbe la mayoría de los abortos después de las seis semanas de embarazo.

Donald y Melania Trump, en desacuerdo sobre el derecho al aborto: mientras ella lo defiende en su autobiografía, él mantiene una postura contraria en medio de la campaña presidencial. (Foto: MANDEL NGAN / AFP (MANDEL NGAN/AFP)

Los comentarios de Melania Trump provocaron la ira de los grupos antiabortistas.

Su apoyo al aborto “es antifeminista” y contrario a la “fe católica”, afirmó en la red social X Kristan Hawkins, presidenta de Estudiantes por la Vida.

Dado que la opinión pública es mayoritariamente favorable al derecho al aborto, Donald Trump ajustó su posición y ahora intenta presentarse como defensor de los “derechos reproductivos”.

Harris, por su parte, hace campaña en defensa del derecho al aborto y, según las encuestas, los votantes confían más en ella en este tema.

Antes que Melania Trump, otras esposas de expresidentes republicanos se pronunciaron a favor del derecho al aborto, como Nancy Reagan, Barbara Bush y Laura Bush, pero lo hicieron mucho después de que sus maridos dejaran la Casa Blanca.