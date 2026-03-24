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Aumenta a 68 la cifra de fallecidos tras accidente de avión militar en Colombia

El accidente de un avión Hércules reabre la polémica entre Gustavo Petro e Iván Duque sobre el estado de la aeronave

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Por AFP
Al menos 90 uniformados viajarían en el avión de la Fuerza Aérea que se accidentó en Putumayo, Colombia.
Al menos 90 uniformados viajarían en el avión de la Fuerza Aérea que se accidentó en Putumayo, Colombia. (El Tiempo Colombia/El Tiempo)







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